Ranjangaon MIDC : पिकअप वाहनांच्या टायर चोरी करणारी टोळी जेरबंद; रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांची मोठी कारवाई

Tyre Theft Gang Arrested : पिकअप वाहनांची चाके चोरणाऱ्या चौघांच्या टोळीला रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी अटक करून दहा लाखांचे टायर जप्त केले. सीसीटीव्ही व तांत्रिक तपासाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
Four-Member Tyre Theft Gang Arrested in Shirur

नितीन बारवकर, शिरूर
शिरूर : घराबाहेर, मोठ्या सोसायट्यांच्या पार्किंगमध्ये किंवा भाजी मार्केटमध्ये उभ्या केलेल्या पिकअप जीप हेरून टायरसह त्यांची चाके चोरून नेणाऱ्या चौघांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना यश आले. गुन्ह्यासाठी वापरलेल्या मोटारीसह सुमारे दहा लाख रूपये किंमतीचे टायर या टोळीकडून जप्त करण्यात आले.

