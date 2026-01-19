Ranjangaon MIDC : पिकअप वाहनांच्या टायर चोरी करणारी टोळी जेरबंद; रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांची मोठी कारवाई

शिरूर : घराबाहेर, मोठ्या सोसायट्यांच्या पार्किंगमध्ये किंवा भाजी मार्केटमध्ये उभ्या केलेल्या पिकअप जीप हेरून टायरसह त्यांची चाके चोरून नेणाऱ्या चौघांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना यश आले. गुन्ह्यासाठी वापरलेल्या मोटारीसह सुमारे दहा लाख रूपये किंमतीचे टायर या टोळीकडून जप्त करण्यात आले. .अक्षय रूस्तूम राठोड (वय २८, रा. आव्हाळवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे), तुषार लक्ष्मणराव दामेकर (वय २३, रा. देगलुर, ता. देगलूर, जि. नांदेड), करण सुभाष राठोड (वय २३, रा. औंढा नागनाथ, ता. औंढा, जि. हिंगोली) व सुनिल गंगाधर भोसले (वय २५, रा. वाघी, ता. जि. नांदेड) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे असून, त्यांनी चोरी करण्यासाठी वापरलेल्या इर्टीगा मोटारीसह १४ पिकअप मोटारींची डिक्ससह टायर असलेली चाके त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आली. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश थोरात, सहायक फौजदार दत्तात्रेय शिंदे, उमेश कुतवळ, योगेश गुंड, किशोर शिवणकर या पथकाने ही धाडसी कारवाई केली. ताब्यात घेतलेल्या चोरट्यांनी गुन्ह्याची कबूली दिली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Junnar Theft : जुन्नर तालुक्यात घरफोडी करणारे चोर अखेर आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात!.कारेगाव (ता. शिरूर) येथील मशरराम गमनाराम देवासी यांच्या घरासमोर लावलेल्या त्यांच्या पिकअप जीपची चाके काही दिवसांपूर्वी चोरीला गेली होती. कारेगाव, रांजणगाव व एमआयडीसी परीसरात असेच आणखी प्रकार घडल्यानंतर रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या पथकाने साध्या वेषात पाळत ठेवली. चोरांवर लक्ष केंद्रीत करताना परीसरातील सुमारे पन्नासहून अधिक सीसीटीव्ही फूटेज तपासले. .तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे चोरट्यांचा ठावठिकाणा समजताच पोलिस पथकाने वाघोली येथे सापळा लावून त्यांना ताब्यात घेतले. संशयित आरोपींनी शिरूर, शिक्रापूर व रांजणगाव एमआयडीसी परिसरात टायर चोरीचे चार गुन्हे केल्याचे तपासातून उघड झाले असून, त्यांनी इतरत्रही असे गुन्हे केल्याचा संशय आहे. त्यादृष्टीने तपास केला जात असल्याचे पोलिस निरीक्षक वाघमोडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.