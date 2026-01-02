पुणे

Ranjangaon MIDC Scam : रांजणगाव एमआयडीसीत नोकरीचे आमिष; ४७ तरुण-तरुणींची सत्तर हजारांची फसवणूक; दोघांना अटक!

Employment Fraud : रांजणगाव एमआयडीसीतील कंपन्यांत नोकरीचे आमिष दाखवून ४७ तरुण-तरुणींकडून पैसे उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला. फसवणूक आणि दमदाटीप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून एक आरोपी फरार आहे.
नितीन बारवकर, शिरूर
शिरूर : रांजणगाव एमआयडीसीतील विविध कंपन्यांत बंदोबस्ताचे काम देण्याचे अमिष दाखवून ड्रेस किटच्या नावाखाली ३७ मुले व दहा मुलींकडून प्रत्येकी चार हजार रूपये प्रमाणे तब्बल सत्तर हजार रूपये वसूल करणाऱ्या आणि कुठलीही नोकरी न देता उलट या मुला - मुलींना शिवीगाळ, दमदाटी करीत धमकावणाऱ्या दोघांना रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. नोकरीच्या नावाखाली लुबाडणूक व फसवणूकीचे प्रकार एमआयडीसीत वारंवार घडत असून, स्थानिकांबरोबरच आता बाहेरगावहून येथे येऊन नसते उद्योग करणारांचा अशा गुन्ह्यातील सहभाग वाढू लागला आहे.

