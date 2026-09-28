Ranjangaon Murder: रांजणगावात ‘खुन्नस’ वादातून कामगारावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; उपचारादरम्यान मृत्यू

शिरूर : रागाने बघून खुन्नस दिल्याच्या कारणावरून दहा ते बारा जणांच्या टोळक्याने दोन कामगारांवर कोयता, फायटर, सिमेंटचे गट्टू आणि दगड वीटांनी केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या एका कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे ऐन गणेशोत्सवात घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली होती. दरम्यान, जखमीच्या निधनानंतर पुन्हा तणावाचे वातावरण पसरले आहे..रांजणगावातील एका वाईन शॉप मध्ये काम करणारे अशोक उर्फ दादा परिवंत खेडकर (वय ३४, सध्या रा. रांजणगाव, मूळ रा. सांगवी टाकळसिंग, ता. आष्टी, जि. बीड) व आदित्य तुषार शितोळे (वय १९, रा. रांजणगाव) हे या जीवघेण्या हल्ल्यात जखमी झाले होते. गेल्या शनिवारी (ता. १९) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली होती. घटनेच्या आदल्या दिवशी रात्री, रांजणगावातील एका चहाच्या दुकानाजवळ एकमेकांकडे खुन्नसने बघितल्याच्या आणि एकमेकांकडे बघून थुंकल्याच्या किरकोळ कारणावरून या दोघांची काही तरूणांसोबत बाचाबाची झाली होती. दरम्यान, दादा खेडकर व आदित्य शितोळे हे काम संपवून वाईन शॉपजवळील शेडमध्ये झोपले असताना पहाटे टोळक्याने त्यांना बाहेर ओढून बेदम मारहाण केली. आदित्य शितोळे याची टोळक्याच्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी मध्ये आलेल्या दादा खेडकर याच्याकडे टोळक्याने मोर्चा वळविला व त्याला कोयत्याने, फायटरने बेदम मारहाण केली तसेच सिमेंटचे गट्टू डोक्यात घातले. यात गंभीर जखमी झाल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी पुण्यातील खासगी रूग्णालयात दाखल केले होते. तेथे मंगळवारी (ता. २२) रात्री उशिरा त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला..तत्पूर्वी या गंभीर घटनेची दखल घेत रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिस पथकाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून हल्लेखोरांची धरपकड केली होती. स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईत सूरज अप्पासाहेब कर्डिले (वय १९, सध्या रा. रामलिंग रोड, मूळ रा. शिरूर), संकेत भगवान कांबळे (वय २०, सध्या रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. बोळेगाव, ता. शिरूर अनंतपाळ, जि. लातूर), रूपेश विजय मांगीरवाड (वय १९, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. हिमायतनगर, नांदेड) यांच्यासह दोन अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले. तर रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने राबविलेल्या शोधमोहिमेतून मयूर भागवत कांबळे (वय २४, सध्या रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. बोळेगाव, ता. शिरूर अनंतपाळ), गोरख विठ्ठल मोरे (वय २३, सध्या रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. मुदखेड, जि. नांदेड) व अंकित प्रेमसिंग राठोड (वय २२, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. तुळशीनगर, ता. महागाव, जि. यवतमाळ) यांच्या मुसक्या आवळल्या. दोन अल्पवयीनांची रवाणगी बालसुधारगृहात केल्यानंतर इतरांना न्यायालयाने ११ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती..दरम्यान, हल्ल्यातील गंभीर जखमांमुळे व रक्तस्त्रावामुळे दादा खेडकर यांचा मृत्यु झाल्यानंतर बुधवारी (ता. २३) हल्लेखोरांविरूद्ध खूनाचे कलम वाढविण्यात आले असून, पोलिस कोठडीतही वाढ करण्यात आल्याचे या प्रकरणाचा तपास करणारे पोलिस उपनिरीक्षक निळकंठ तिडके यांनी सांगितले. हल्लेखोरांनी गुन्ह्याची कबूली दिली असून, त्यांच्यासह अनमोल उर्फ सनी दादाभाऊ जाधव (वय २८, रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. धामणी, ता. आंबेगाव), सुमित विनोद चव्हाण (वय १९, रा. कारेगाव, मूळ रा. चिल्का बार्षी, टाकळी, अकोला), पवन खंडारे व शुभम जाधव (दोघे रा. कारेगाव), धनंजय साळुंके (पूर्ण नाव पत्ता नाही), अमोल संजय सुरवसे व मिलिंद मोहिते यांच्याविरूद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ते फरार असल्याचे फौजदार तिडके यांनी सांगितले..ऐन गणेशोत्सवात शिरूर शहरात हरीश दादाभाऊ गंगावणे (रा. प्रितम प्रकाश नगर) याचा गोळ्या घालून खून केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी रांजणगावातही जीवघेण्या हल्ल्ल्याची घटना घडली होती. यामुळे खळबळ उडाली होती. दोन्ही घटनांचे सीसीटीव्ही च्या माध्यमातून झालेले चित्रीकरण सर्वत्र पसरल्याने व त्यातील हल्लेखोरांच्या अमानूषपणाचे चित्र समाजासमोर आल्याने संतापाची भावना पसरली होती. त्यातच रांजणगावातील जीवघेण्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या दादा खेडकर याचाही मृत्यु झाल्याने गणेशोत्सवात तालुक्यात दोन खूनाच्या घटना नोंदविल्या गेल्या. वरिष्ठ पातळीवरून या घटनांची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, पोलिस 'ॲक्शन मोड' वर आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.