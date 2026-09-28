पुणे

Ranjangaon Murder: रांजणगावात ‘खुन्नस’ वादातून कामगारावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; उपचारादरम्यान मृत्यू

रांजणगाव गणपतीत किरकोळ वादातून टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; दादा खेडकर यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू, गावात तणावाचे वातावरण
Ahilyanagar Crime

Worker Dies After Brutal Assault in Ranjangaon; Police Intensify Action and Add Murder Charges

sakal

नितीन बारवकर
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शिरूर : रागाने बघून खुन्नस दिल्याच्या कारणावरून दहा ते बारा जणांच्या टोळक्याने दोन कामगारांवर कोयता, फायटर, सिमेंटचे गट्टू आणि दगड वीटांनी केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या एका कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला. रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे ऐन गणेशोत्सवात घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली होती. दरम्यान, जखमीच्या निधनानंतर पुन्हा तणावाचे वातावरण पसरले आहे.

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