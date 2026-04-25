Panchayat Raj : रांजणी ग्रामपंचायतीच्या कापडी पिशवी उपक्रमासह विकासकामांचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी केले कौतुक

निरगुडसर: रांजणी ग्रामपंचायतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात सहभाग घेऊन अभियानातील प्रत्येक मुद्द्यावर काम केले आहे.यामध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून अभियान यशस्वी करण्याकडे वाटचाल सुरू असून रांजणी ग्रामपंचायतीचे काम कौतुकास्पद असल्याचे गौरवोद्गार ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी काढले. .मुख्यमंत्री पंचायत राज अभियान कामकाजाचे अवलोकन करण्याकरिता महाराष्ट्र सरकार ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी रांजणी(ता.आंबेगाव) ग्रामपंचायतीला भेट दिली. ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्या कापडी पिशव्यांचा शुभारंभ देखील यावेळी करण्यात आला.यावेळी यशदाचे उपसंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, पुणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज,जिल्हा परिषद सदस्या प्रीती थोरात,पंचायत समिती सदस्या प्रियंका वाघ,सरपंच छाया वाघ,उपसरपंच मधुसूदन भोर,उद्योजक केतन वाघ उपस्थित होते..यावेळी ग्रामपंचायतीकडून राबवत असलेल्या विविध उपक्रमाची माहिती ग्रामसेविका रूपाली देवडे यांनी दिली. फोटो खाली ओळ:रांजणी(ता.आंबेगाव) ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्या कापडी पिशव्यांचा शुभारंभ ग्रामविभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या हस्ते करण्यात आला.