पुणे

Ayodhya Donation Scam: अयोध्या राममंदिरातील दान लुटी व दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराविरोधात रांजणी शिवसेनेकडून महाआरतीतून तीव्र निषेध

अयोध्या राममंदिरातील भक्तांच्या दान लुटीप्रकरणी व दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराविरोधात रांजणी शिवसेनेकडून राममंदिरात महाआरती, भाजप सरकारवर घणाघाती टीका
Party workers also raised demands related to the Ayodhya Ram Temple donation issue during the programme.

Party workers also raised demands related to the Ayodhya Ram Temple donation issue during the programme.

Sakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर : शिवसेना ऊद्धव बाळासाहेब ठाकरे रांजणी शाखेच्या शिवसैनिक,ग्रामस्थांनी रांजणी-कारफाटा (ता.आंबेगाव) येथील राममंदिरात बुधवार (ता.२२) रोजी महाआरती करुन अयोध्या राममंदिरातील भक्तांच्या दान चोरीचा तसेच दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा रांजणी शिवसेनेकडुन तीव्र निषेध करण्यात आला.

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Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
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Ram Mandir security measures
Ayodhya Ram Mandir sculptor