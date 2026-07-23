Ayodhya Donation Scam: अयोध्या राममंदिरातील दान लुटी व दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराविरोधात रांजणी शिवसेनेकडून महाआरतीतून तीव्र निषेध

निरगुडसर : शिवसेना ऊद्धव बाळासाहेब ठाकरे रांजणी शाखेच्या शिवसैनिक,ग्रामस्थांनी रांजणी-कारफाटा (ता.आंबेगाव) येथील राममंदिरात बुधवार (ता.२२) रोजी महाआरती करुन अयोध्या राममंदिरातील भक्तांच्या दान चोरीचा तसेच दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा रांजणी शिवसेनेकडुन तीव्र निषेध करण्यात आला..रांजणी येथे भारतीय विद्यार्थी सेना मा.तालुकाप्रमुख प्रा.डॉ अनिल निघोट यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या आदेशानुसार अयोध्येतील राममंदिरास भाविक भक्तांनी दिलेल्या दानाची,वस्तुंची चांदी सोन्याच्या वस्तू,रामलल्लाला भाविकांनी अर्पण केलेले दागिने यांची जी लुट भाजप सरकारने नेमलेल्या चंपतराय सह विश्वस्त खजीनदार मंडळींनी केली त्याविरोधात शिवसेनेच्या वतीने रामरक्षा महाआरती रांजणीत केली. कारण सामान्य माणसांना समजले पाहिजे कशाप्रकारे भोळ्याभाबड्या भक्तांनी दान केलेल्या रक्कम,व चांदीच्या वीटा, सोन्याचे रामचरीतमानस, करोडो रुपयांच्या देणग्या यांनी संपवल्या,एस आयटी लावली पण अजूनही मुद्देमाल जमा झालेला नाही. ऊद्धव ठाकरेंनी मुंबईत दादर राममंदिर,नागपूर राममंदिरात हिंदू भाविकांसह महाआरती करुन भाजपचा निषेध केला तर युवावर्गासह दादर शिवाजी पार्क येथे अभिजीत दिपके,व सोनम वांगच्युक लाख हजारोंच्या उपस्थितीत पाठिंबा दिला..रांजणीचे निष्ठावंत शिवसैनिक बाळासाहेब वाघ म्हणाले की,पुन्हा एकदा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कामकाजाला सुरुवात केली असुन प्रा.डॉ अनिल निघोट यांनी अनेकदा येथे शिवसैनिकांच्या बैठका घेऊन आम्हा सर्व एकनिष्ठ शिवसैनिकांना शिवसेना पुन्हा जोमाने उभी करण्यासाठी प्रेरणा दिली असून सर्व शिवसैनिक उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या मागे राहणार असल्याचे सांगितले..ज्येष्ठ शिवसैनिक गोविंद भोर म्हणाले की आम्ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे कट्टर शिवसैनिक असून सर्वजण पुन्हा रांजणी शिवसेनेचा बालेकिल्ला कसा होईल यासाठी काम करत राहु. यावेळी ज्येष्ठ शिवसैनिक गोविंद भोर, महादु वाघ, हनुमंत भोर, बाळासाहेब वाघ,सुनील वाघ, किसन थोरात, चंद्रकांत भोर, भरत जानभोर,बाबाजी वाघ, प्रेमनाथ जानभोर व शिवसैनिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.फोटो खाली ओळ:रांजणी(ता.आंबेगाव) येथे शिवसैनिकांकडुन राममंदिरात महाआरती करुन अयोध्या राममंदिरातील भक्तांच्या दान चोरीचा निषेध म्हणून महाआरती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.