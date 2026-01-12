Haridwar To Pune Cycling : 'सायकल चालवा, पर्यावरण वाचवा'; रांजणीच्या २ तरुणांचा हरिद्वार ते पुणे १५०० किमीचा यशस्वी प्रवास!

निरगुडसर : सायकल चालवा,तंदुरुस्त रहा आणि प्रदूषणमुक्त परिसर ठेऊन पर्यावरण वाचवा असा संदेश देत आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी येथील डॉ.संजय वाघ आणि शरद वाघ या दोन युवकांनी हरिद्वार ते रांजणी असा सायकल प्रवास नुकताच पूर्ण केला,आतापर्यंत या दोघांनी विविध ठिकाणी आठ हजार किमीहून अधिक सायकल प्रवास पूर्ण केला आहे. स्वामी रामदेव बाबा-योग गुरु पतंजली योगपीठ हरिद्वार यांच्या हरिद्वार येथे पतंजली योगपीठात पाच दिवसीय योग शिबिर पूर्ण करून हरिद्वार ते रांजणी असा सायकल प्रवास पूर्ण केला. सायकलस्वार शरद वाघ त्याचप्रमाणे आम्हाला बॅकअप व्हॅनमधून साथ देणारे तीन मित्र सोबत होते..परमपूज्य स्वामी रामदेव बाबा यांचे अतिशय निकटचे सहकारी योगी श्री परमार्थ देवजी महाराज व राकेशजी महाराज यांच्या उपस्थितीत सायकलवारीला शुभारंभ झाला,त्यावेळी दोन्ही महात्म्यांनी सायकलवारीसाठी भरभरून शुभेच्छा दिल्या,पतंजली योगपीठ ते हाथरस असा एकूण ३१९ किलोमीटरचा पहिला टप्पा,दुसरा टप्पा हाथरस ते पॅडोरा हे ३०९ किमीचे अंतर, तिसरा टप्पा पॅडोरा ते ब्योरा ३०७ किमी अंतर,चौथा टप्पा ब्योरा ते नारदाणा ३०० किलोमीटरचे अंतर पार केले..Pune Election : निवडणूक प्रचारासाठी गजानन मारणेला पुण्यात प्रवेश; उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी!.पाचव्या दिवशी आमची स्वारी लवकरच सकाळी साडेचारला निघाली,दरमजल करीत सायकल स्वारी ११९ किमी अंतर कापून चांदवड येथे पोहोचली.त्यानंतर पुढील प्रवास करून घरी पोहचले. चौकट:आठ हजार किमीहून अधिक सायकल प्रवास पूर्ण या दोन सायकल स्वारानी आता पर्यंत ओरिसा,पंढरपूर,त्र्यंबकेश्वर भीमाशंकर,कन्याकुमारी,बालाजी,गिरनार,कोल्हापूर असा एकूण आठ हजार किमीहून अधिक सायकल प्रवास पूर्ण केला आहे.फोटो खाली ओळ:हरिद्वार:योगी श्री परमार्थ देवजी महाराज व राकेशजी महाराज यांच्या उपस्थितीत सायकलवारीला शुभारंभ झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.