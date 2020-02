‘राफेल मे महिन्यात दाखल होणार’ 

पुणे - बहुप्रतीक्षित आणि संरक्षणदृष्ट्या भारताला मजबूत करणाऱ्या ‘राफेल’ या अत्याधुनिक लढाऊ विमानाची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. मे महिन्यात राफेल भारतात दाखल होणार असून, आम्ही स्वागतासाठी सज्ज आहोत, असे एअर मार्शल अमित देव यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप फ्रान्सच्या ‘दसौल’ या कंपनीने राफेल हे अत्याधुनिक लढाऊ विमान तयार केले आहे. हल्ले परतवून लावण्यासह प्रतिहल्ले करण्याची क्षमता या विमानात असून, तसेच रडारपासून लपण्याचे यामध्ये तंत्रज्ञान आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात देव यांनी पत्रकरांशी संवाद साधत असताना राफेलचे आगमन कधी येणार, असे विचारले असता अमित देव म्हणाले, ‘‘राफेलची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, चार राफेल विमाने मे महिन्यात भारतात हरियानातील अंबाला येथील वायुसेनेच्या तळावर दाखल होतील. त्याच्या स्वागतासाठी आम्ही तयार आहोत. दरम्यान, राफेलच्या तांत्रिक बाबींची माहिती करून घेण्यासाठी सध्या फ्रान्समध्ये ६० एअरमन प्रशिक्षण घेत आहेत. हे प्रशिक्षण मे महिन्यात पूर्ण होईल. हे एअरमन भारतात आल्यानंतर इतर एअरमनला तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण देणार आहेत.’

