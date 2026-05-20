पुणे

एमसीए पंधरा वर्षांखालील मुली क्रिकेट

Published on

राशी मगरच्या शतकाने बी. व्ही. जे. संघाची बाजी

पुणे, ता. २० ः महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित एमसीएच्या पंधरा वर्षांखालील मुलींच्या गटाच्या एकदिवसीय निमंत्रित क्रिकेट स्पर्धेत राशी मगरने केलेल्या नाबाद (११०) शतकाच्या जोरावर बी. व्ही. जे. संघाने रायगड संघाचा सात गडी राखून पराभव केला.
या सामन्यात रायगड संघाने २०४ धावा केल्या यावेळी वैदवी वावेकरने नाबाद ९७ धावांची खेली केली. प्रत्यूत्तर देताना बी. व्ही. जे. संघाने ३ बाद २०७ धावा करून विजय मिळविला त्यात प्रमुख वाटा राशी मगरने केलेल्या नाबाद (११०) शतकाचा होता.
संक्षिप्त धावफलक :
१) रायगड संघ - (३४.१ षटकांत) सर्वबाद २०४ (वैदवी वावेकर नाबाद ९७, आरुषी मौर्या २३, शुभ्रा शिवपुजे २-३१, तनिष्का गायकवाड २-४३, ईश्वरी माणगावे २-४०) पराभूत विरूद्ध बी. व्ही. जे. संघ - (३२.५ षटकांत) ३ बाद २०७ (राशी मगर नाबाद ११०, आनंदी कांबळे नाबाद २५).
