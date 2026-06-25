पुणे

राशीन-राशीन झेडपी शाळेतील चिमुरड्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

राशीन-राशीन झेडपी शाळेतील चिमुरड्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
Published on

चिमुरड्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर
राशीन, ता. २५ : येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेजवळून गेलेल्या दौंड-धाराशिव राज्यमार्ग ५६ चे काम झाल्याने येथून वाहने सुसाट धावत आहेत. येथे कोणताही गतिरोधक नसल्याने शाळेत जाणाऱ्या चिमुरड्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.
राशीनच्या मुख्य बाजारपेठेतून जाणाऱ्या दौंड-धाराशिव राज्यमार्गाचे अलीकडेच काम पूर्ण झाल्याने या मार्गावरील वाहनांची संख्या आणि वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे शाळेत ये-जा करणाऱ्या लहान विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडताना जीव धोक्यात घालून ओलांडावा लागत आहे.
राशीन ते सिद्धटेक दरम्यान एकवीस किलोमीटरच्या अंतरामध्ये विविध ठिकाणी सुमारे पंधरा गतिरोधक उभारण्यात आले आहेत. मात्र, ज्या ठिकाणी शेकडो विद्यार्थी दररोज ये-जा करतात, त्या राशीनच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसमोर अद्याप गतिरोधक बसविण्यात आलेला नाही. शाळेसमोर सकाळी व दुपारी विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते. संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन शाळेसमोर गतिरोधक, झेब्रा क्रॉसिंग, तसेच इशारा फलक उभारावेत, अशी मागणी राशीन ग्रामस्थांनी केली.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही सर्वांचीच जबाबदारी असल्याने प्रशासनाने या प्रश्‍नावर तातडीने कार्यवाही करून संभाव्य अपघात टाळावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

child safety in Rashin roads
Rashin primary school traffic concerns
protecting kids from road accidents
Rashin traffic safety measures
urge for speed bumps near schools
Maharashtra child road safety initiatives
community action for child safety
traffic calming in Rashin
local government child safety response
Rashin district road safety petition
kids crossing dangerous roads
importance of pedestrian safety
Rashin public safety measures
increasing vehicle speed at schools
parents demand action for children’s safety
Rashin traffic issues
राशीनच्या रस्त्यांवरील चिमुरड्यांची सुरक्षा
राशीन प्राथमिक शाळेमधील वाहतुकीची चिंता
रस्त्यावर चिमुरड्यांची सुरक्षितता
शाळांच्या जवळ गतिरोधकांची गरज
मार्गावर वाहनांच्या वेगामुळे समस्या
चिमुरड्यांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक उपाययोजना
स्थानिक प्रशासनांकडून तातडीची कृती
चिमुरड्यांना सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याचा हक्क
राशीनमधील शाळा बेशिस्त वाहतूक
चिमुरड्यांच्या सुरक्षा संदर्भात ग्रामस्थांची मागणी
अपघात टाळण्यासाठी स्थानिक उपाययोजना
शाळेसमोर झेब्रा क्रॉसिंगची गरज
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी