पुण्याच्या रश्मी ऊर्ध्वरेषे यांना मिळाला ‘नारीशक्ती’ पुरस्कार

नवी दिल्ली/पुणे : वाहन उद्योग क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज पुण्यातील ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात 'एआरएआय'च्या संचालक रश्मी उर्द्धरेषे यांना ‘नारी शक्ती राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

President Kovind presented the Nari Shakti Puraskar to Smt Rashmi Urdhwardeshe from Pune, Maharashtra. She is an automotive and R&D professional since 36 years. She has promoted women empowerment and has helped increase women’s employment ratio in auto industry. pic.twitter.com/bJY4IQ5mHp

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2020