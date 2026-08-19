Rural Leadership Boost: राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या आंबेगाव तालुका अध्यक्षपदी रवींद्र वळसे पाटील; ग्रामविकासाला नवी दिशा देण्याचा निर्धार

निरगुडसर : ग्रामविकास,स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या ‘राष्ट्रीय सरपंच संसदे’च्या पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुका अध्यक्षपदी निरगुडसर ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच रवींद्र जनार्दन वळसे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..‘राष्ट्रीय सरपंच संसदे’चे कार्याध्यक्ष व प्रमुख समन्वयक योगेश पाटील,उपाध्यक्ष व सहसमन्वयक प्रकाश महाले व सचिन बांगर यांनी निरगुडसर ग्रामपंचायतीला भेट देऊन सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली.यावेळी रविंद्र वळसे पाटील यांची आंबेगाव तालुका अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले.आंबेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायती,सरपंच आणि ग्रामीण लोकप्रतिनिधींना एकत्रित करून ग्रामविकासाला नवी दिशा देण्यासाठी राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या माध्यमातून प्रभावीपणे कार्य करण्याची भूमिका यावेळी स्पष्ट करण्यात आली..यावेळी राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती,सरपंच आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे,ग्रामविकासाच्या विविध प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करणे तसेच शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांचा गावपातळीवर प्रभावीपणे लाभ पोहोचविणे याबाबत चर्चा झाली..नियुक्तीनंतर सरपंच रविंद्र वळसे पाटील यांनी ‘राष्ट्रीय सरपंच संसदे’चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.श्री.राहुलजी कराड यांचे आभार व्यक्त केले,तालुका अध्यक्षपदाची जबाबदारी आनंदाने स्वीकारत, आंबेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायती व सरपंचांना एकत्रित घेऊन ग्रामविकासाच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक आणि परिणामकारक पद्धतीने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. .आंबेगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विकासकामे,ग्रामपंचायतींसमोरील अडचणी, शासनाच्या विविध योजना,स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘राष्ट्रीय सरपंच संसदे’च्या माध्यमातून एक सक्षम आणि प्रभावी व्यासपीठ उभे करण्याच्या दृष्टीने ही नियुक्ती महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. यावेळी राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामपंचायत पदाधिकारी व संबंधित मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.