दामाजी कारखान्यावर स्व।रतनचंद शहा यांचे १०६ व्या जयंतीनिमीत्त अभिवादन
मंगळवेढा : श्री संत दामाजी साखर कारखान्याचे संस्थापक रतनचंद शहा यांच्या जयंतीनिमित्त पूर्णाकृती पुतळ्यास अभिवादन करताना शिवानंद पाटील व इतर मान्यवर.
रतनचंद शहा यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन
मंगळवेढा : श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक, तथा उपाध्यक्ष रतनचंद शहा यांच्या १०६ व्या जयंतीनिमित्त कारखाना कार्यस्थळावरील पूर्णाकृती पुतळ्यास अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. यावेळी उपाध्यक्ष तानाजी खरात, संचालक, मुरलीधर दत्तू, गौरीशंकर बुरकूल, गोपाळ भगरे, दयानंद सोनगे, रेवणसिद्ध लिगाडे, भिवा दोलतडे, बसवराज पाटील, गौडाप्पा बिराजदार, दिगंबर भाकरे, महादेव लुगडे, तानाजी कांबळे, प्रथमेश पाटील यांच्यासह विविध संघटना व पतसंस्थेचे पदाधिकारी, परिसरातील सभासद, शेतकरी उपस्थित होते.
