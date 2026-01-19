Ration Card : शिधापत्रिकेची दहा निकषांवर तपासणी; ‘मिशन सुधार अभियान’अंतर्गत राज्य सरकारचा निर्णय

पुणे - ‘मिशन सुधार अभियानां’तर्गत आता दहा निकषांवर शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘ॲग्रिस्टॅक’बरोबरच अनेक गोष्टींचा आधार घेण्यात येणार असून, एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास आणि त्यांचे उत्पन्न प्राधान्य योजनेच्या निकषांपेक्षा जास्त असल्यास त्या शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य बंद करण्यात येणार आहे..राज्य शासनाने नव्याने तयार केलेल्या या निकषानुसार पुणे जिल्ह्यात सुमारे पावणेचार लाख लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकेच्या पडताळणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.त्यासाठी आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यभर ‘मिशन सुधार अभियान’ राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी केलेल्या पडताळणीनुसार, आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे..राज्य सरकारने आता आणखी दहा निकषांवर ही पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने दुबार शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेमधील सदस्यांचे एकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटात मोडणारे शिधापत्रिकाधारक, सदस्यांमधील एखाद्या कंपनीचा संचालक, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा, लाभार्थ्यांमध्ये १०० पेक्षा जास्त वय असलेले, गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही धान्य न घेतलेले, १८ पेक्षा कमी वय असलेले लाभार्थी, आधार क्रमांक संशयास्पद असलेले लाभार्थी, चारचाकी तसेच मोठ्या गाड्यांचे मालक असे निकष लावण्यात येणार आहेत..या सर्व निकषांनुसार पुणे जिल्ह्यातील चार लाख ७६ हजार २०७ शिधापत्रिकाधारक व शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी पुरवठा निरीक्षक घरोघरी तपासणी करत आहेत. ही नावे वगळण्याचे अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. अपात्र आढळल्यास अशांचे धान्य बंद करण्यात येणार आहे.अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतून धान्य वाटप केले जाते. प्राधान्य योजनेतून धान्य घेणाऱ्यांना ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपये आणि शहरी भागात ५९ हजारांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. नव्या दहा निकषांमुळे अनेक शिधापत्रिकाधारक अडचणीत येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.