Dr. Ratnakar Mahajan Pass Away: ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. रत्नाकर महाजन यांचे निधन; महाराष्ट्रातील पुरोगामी, वैचारिक चळवळीतील अभ्यासू आवाज हरपला

पुणे : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, राज्य नियोजन मंडळाचे माजी कार्यकारी अध्यक्ष, काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. रत्नाकर महाजन (वय ८०) यांचे अल्पशा आजाराने शुक्रवारी पुण्यात रात्री निधन झाले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या समाजवादी, पुरोगामी आणि वैचारिक चळवळीतील एक महत्त्वाचा आवाज काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. त्यांच्या पश्चात मुलगी, जावई असा परिवार आहे. .महाजन यांच्यावर आज (ता. १२) वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. तर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन अंत्यदर्शन घेतले..डॉ. महाजन यांचा जन्म १४ जून १९४६ रोजी इंदापूर येथे झाला. शालेय शिक्षण इंदापूर येथे घेतले. नाशिक येथे वैद्यकीय शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी विद्यार्थी चळवळीत सहभागी होऊन समाजकार्याची सुरुवात केली. १९७१ मध्ये युवक क्रांती दलाच्या माध्यमातून महागाई, बेकारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनात त्यांचा सहभाग होता. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी इंदिरा गांधी सरकारविरोधात सत्याग्रह केल्याने त्यांना तिहार कारागृहात दीड वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला होता. १९७७ मध्ये जनता पक्षात प्रवेश करून एस. एम. जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर दौरे करून पक्षबांधणी केली. इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी १५ दिवस पदयात्राही काढली होती..शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर ते पवार यांच्यासोबत गेले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात दोन वेळा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून पक्षाचे राज्य प्रवक्ते म्हणून वैचारिक भूमिका मांडली. बुद्धिप्रामाण्यवादी मंचाचे संस्थापक सदस्य, लोकबोधिनीच्या माध्यमातून युवक नेतृत्व प्रशिक्षण आणि आगरकर वादविवाद स्पर्धांचे आयोजन, राष्ट्रसेवा दलातील वैचारिक कामात त्यांचा सहभाग होता. विविध वर्तमानपत्रांतून त्यांनी सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवर लेखन केले. ‘सत्य वदे वचनाला’, ‘विदर्भाचे मृगजळ’, ‘ऐरण आणि घन’ आणि ‘प्रबोधनाच्या नव्या वाटा’ ही त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत..श्रद्धांजली‘‘डॉ. रत्नाकर महाजन यांचे समाजवादी चळवळ, राष्ट्र सेवा दलातील कार्यात योगदान होते. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण मांडणीने, अस्खलित मराठीने आणि तर्कशुद्ध विचारांनी वेगळी ओळख निर्माण केली. राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक क्षेत्रातील त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील.’’- शरद पवार, ज्येष्ठ नेते.‘‘डॉ. रत्नाकर महाजन यांचे निधन अत्यंत दुःखद घटना आहे. त्यांच्या विचारांची प्रगल्भता, समाजाप्रती असलेली बांधिलकी आणि वैचारिक मार्गदर्शन सदैव प्रेरणादायी राहील. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. ’’- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.‘निर्भीडता, उत्तम भाषा शैली, सार्वजनिक जीवनात जपलेली साधुवत शुचिता, यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात रत्नाकर महाजन यांचे आदराचे स्थान होते.’’- मोहन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेस.डॉ. रत्नाकर महाजन यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी आणि विवेकवादी विचारविश्वाची मोठी हानी झाली आहे. प्रभावी वक्ते, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाचा ठसा त्यांनी उमटवला होता हे सदैव स्मरणात राहील.संजय आल्हाट, प्रदेशाध्यक्ष, एससी-एसटी आघाडी लोकजनशक्ती पक्ष.सार्वजनिक जीवनात सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही मूल्यांची रत्नाकर महाजन यांनी पाठराखण केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटचालीमध्ये त्यांचे योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे.’’- विशाल तांबे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.रत्नाकर महाजन यांनी त्यांच्या बुद्धिमत्तेची, व्यापक ज्ञानाची व वैचारिक परिपक्वतेची छाप उमटवली होती. सामाजिक, राजकीय आणि समकालीन विषयांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहत त्यांनी संयत व नेमक्या पद्धतीने मांडणी केली. अशा पुरोगामी विचारवंताला भावपूर्ण श्रद्धांजली.’’- प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.