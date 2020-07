...अन् त्यांनी सतरा वर्षानंतर केली दहावीची परिक्षा पास

खडकी बाजार : येथील खडकी शिक्षण संस्थेच्या आलेगावकर रात्रप्रशालेचा यंदाचा दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागला असून रत्नमाला मुरकुटे या 77.60 टक्के गुण मिळवून शाळेल अव्वल ठरल्या आहेत. खडकी शिक्षण संस्थेचे संचालक व शिक्षक व खडकीकरांनी रत्नमाला यांचे कौतुक केले आहे. रत्नमाला राजू मुरकुटे यांनी लग्नाच्या 17 वर्षानंतरही शिकण्याची जिद्द व चिकाटी ठेवत हे य़श मिळविले. खडकी शिक्षण संस्थेच्या आलेगावकर रात्रप्रशालेत प्रवेश घेऊन जिद्दीने अभ्यास करून हे यश त्यांनी संपादन केले आहे. सकाळशी बोलताना रत्नमाला मुरकुटे म्हणाल्या की मला शिक्षणासाठी माझ्या पतीने व मुलांनी पूर्ण सहकार्य करत मला प्रोत्साहन दिले. शाळेतील मुख्याध्यापिका व शिक्षकांनी माझ्यासाठी खूप परिश्रम घेतले व मला मदत ही केली. घरातील सर्व कामे उरकून रात्री 7 ते 10 वाजेपर्यंत मी शाळेत जात होते. इयत्ता 9 पास होऊन मी 2002 साली प्रेमविवाह केला. त्यानंतर 17 वर्षाने मला माझ्या पतीने सांगितले की त्यावेळी माझ्यामुळे तुझे शिक्षण अपूर्ण राहिले आता तू ते पूर्ण कर. त्यामुळे मला पुढे डी एड करण्याची इच्छा आहे व पुढे शिक्षिका होण्याचे स्वप्न आहे.

Web Title: Ratnamala Murkute came first in the tenth