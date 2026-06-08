पुणे

Rave Party Case : रेव्ह पार्टी प्रकरण! तुळापुरातील फार्महाऊस सील; शिवराज्याभिषेक दिनीच पार्टी झाल्याने ग्रामस्थांचा संताप

श्रीक्षेत्र तुळापूर येथे झालेल्या रेव्ह पार्टीप्रकरणी, लोणीकंद पोलिसांनी संबंधित फार्म हाऊस केले सील.
Rave Party Tulapur

Rave Party Tulapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/केसनंद - श्रीक्षेत्र तुळापूर येथे झालेल्या रेव्ह पार्टीप्रकरणी, लोणीकंद पोलिसांनी संबंधित फार्म हाऊस सील केले आहे. दरम्यान, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांची पवित्र बलिदान भूमी असलेल्या तुळापूरला शिवराज्याभिषेक दिनी पार्टीची परवानगी प्रशासनाने दिलीच कशी, असा संतप्त सवाल करीत ग्रामस्थांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Party