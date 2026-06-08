Rave Party Case : रेव्ह पार्टी प्रकरण! तुळापुरातील फार्महाऊस सील; शिवराज्याभिषेक दिनीच पार्टी झाल्याने ग्रामस्थांचा संताप

पुणे/केसनंद - श्रीक्षेत्र तुळापूर येथे झालेल्या रेव्ह पार्टीप्रकरणी, लोणीकंद पोलिसांनी संबंधित फार्म हाऊस सील केले आहे. दरम्यान, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांची पवित्र बलिदान भूमी असलेल्या तुळापूरला शिवराज्याभिषेक दिनी पार्टीची परवानगी प्रशासनाने दिलीच कशी, असा संतप्त सवाल करीत ग्रामस्थांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला..लोणीकंद-आळंदी मार्गावरील एका खासगी फार्म हाऊसमध्ये सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट एक्स’ पार्टीवर गुन्हे शाखेने रविवारी पहाटे छापा टाकला. या कारवाईत दीडशेहून अधिक तरुण-तरुणींसह गांजा, प्रतिबंधित हुक्का, मद्यसाठा आणि डीजे जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी २५ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदान भूमीत शिवराज्याभिषेक दिनाच्या काळातच असा लाजिरवाणा प्रकार घडल्याने परिसरात संताप व्यक्त होत आहे..‘अशा पार्ट्यांना प्रशासनाने परवानगी द्यायलाच नको होती,’ अशी भावना जिल्हा परिषद सदस्य किरण साकोरे, तुळापूरचे माजी सरपंच ज्ञानेश्वर शिवले, माजी उपसरपंच गणेश पुजारी, राजाराम शिवले, शिवाजीराव शिवले, राजेंद्र चंद्रकांत शिवले, नवनाथ शिवले, संपत शिवले यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे. या ऐतिहासिक भूमीचे पावित्र्य राखण्यासाठी अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामपंचायतीने केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..तरुण-तरुणींसह पालकांचे समुपदेशन करणाररेव्ह पार्टी प्रकरणात सात आयोजकांसह ७८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, या पार्टीत धांगडधिंगा घालणाऱ्या मद्यधुंद तरुण-तरुणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यासह पालकांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. पोलिस आता त्यांचे समुपदेशन करणार आहेत..या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, गुन्ह्यातील सर्व लिंकेजेस बारकाईने तपासण्यात येत आहेत. या गुन्ह्यात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. मात्र, आगामी काळात शहरात अशा प्रकारचे कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य आढळून आल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.- गौहर हसन, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे शाखा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.