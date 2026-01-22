रावेतमध्ये डोळ्यांच्या संसर्गाचे रुग्ण वाढले
रावेत, ता. २२ : रावेत आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून डोळे येणे (कंजक्टिवाइटिस) या आजाराचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहेत. खासगी तसेच सरकारी दवाखान्यांमध्ये दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक उपचारासाठी येत असून, ही साथ स्वरूप धारण करत असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.
स्थानिक नेत्रतज्ज्ञांच्या मते, हवामानातील बदल, धूळ, प्रदूषण तसेच संसर्गजन्य विषाणू किंवा जिवाणूंमुळे हा आजार वेगाने पसरतो आहे. डोळे लाल होणे, खाज सुटणे, पाणी येणे, जळजळ होणे, सूज येणे, चिकट स्राव होणे आणि प्रकाशाकडे पाहताना त्रास होणे, अशी लक्षणे अनेक रुग्णांमध्ये दिसून येत आहेत.
लहान मुले, वृद्ध अधिक प्रभावित
शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींमध्ये या आजाराचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. एका खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले की, ‘गेल्या आठवड्यात आमच्याकडे येणाऱ्या डोळे येण्याच्या रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. वेळेवर उपचार न घेतल्यास त्रास वाढू शकतो.’
अशी घ्या काळजी
- डोळ्यांना हात लावणे टाळावे
- वारंवार हात साबणाने धुवावेत
- टॉवेल, रुमाल, उशी किंवा सौंदर्यप्रसाधने इतरांसोबत वापरू नयेत
- डोळे चोळू नयेत
- डॉक्टरांचा सल्ला न घेता औषधे किंवा ड्रॉप्स वापरू नयेत
- लक्षणे आढळल्यास त्वरित नेत्रतज्ज्ञांकडे तपासणी करून घ्यावी
‘‘परिसरात रुग्णसंख्या वाढत आहे. वातावरणातील बदलाचा हा परिणाम असू शकतो. नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सूचना देण्यात येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्याबरोबरच गर्दीच्या ठिकाणी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- डॉ. बाळासाहेब होडघर, वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी, कुटे हॉस्पिटल, आकुर्डी
