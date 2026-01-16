वरोडी डायमुखचा रविराज भिलारे इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिसपदी
भोर, ता. १६ ः वरोडी डायमुख (ता. भोर) येथील शेतकरी कुटुंबातील रविराज काशिनाथ भिलारे याची इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस पदी निवड झाली. आर्थिक पाठबळ नसतानाही आणि कोणत्याही अॅकॅडमीमध्ये प्रवेश न घेता केवळ जिद्द, चिकाटी व मेहनतीच्या जोरावर त्याने ही कामगिरी केली आहे. त्याबद्दल रविराजचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
रविराजचे आई-वडिल शेतकरी असून त्याचे प्राथमिक शिक्षण हे वरोडी डायमुख येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत झाले. राजगड ज्ञानपीठाच्या अनंतराव थोपटे महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने पुण्यातील सिंहगड कॉलेजमधून एमबीए पदवी मिळवली. त्यानंतर त्याने भोरमधील ध्येय अभ्यासिका व शिरवळ (ता.खंडाळा, जि.सातारा) येथील रामदास वाचनालयात अभ्यास केला. घरच्या घरी मैदानी प्रात्यक्षिक केले. आता त्याची इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस पदी निवड झाली आहे. रविराज हा वरोडी डायमुख गावातून सैन्य दलात भरती झालेला पहिलाच तरुण असल्याने ग्रामस्थांकडून त्याचा आई-वडिलांसह सन्मान करण्यात आला.
तरुणांनी शालेय जीवनात कलागुणांसह खेळांना महत्त्व देऊन कष्ट व चिकाटीने अभ्यास केल्यास यश नक्की मिळते, अशा शब्दांत रविराजने आपल्या भावना व्यक्त करीत इतरांना प्रोत्साहित केले.
