Rayareshwar Temple : डागडुजीनंतरही रायरेश्वर मंदिरात गळती सुरूच! जीर्णोद्धारानंतर अवघ्या दीड वर्षातच दुरवस्था; शिवप्रेमी, भाविकांमध्ये नाराजी

हिर्डोशी - किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) पठारावरील शंभू महादेवाच्या मंदिराची नव्याने डागडुजी करण्यात आली असली तरी सध्या मंदिर गळत आहे. त्यामुळे शिवप्रेमी, पर्यटक, भाविक ग्रामस्थ यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. .पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून मंजूर ८२ लाख रुपये निधीतून मंदिराच्या डागडुजीचे काम जानेवारी २०२५ पासून सुरू करण्यात आले होते. हे काम साधारण तीन महिने सुरू होते. काम सुरू असताना मंदिर दर्शनासाठी काही दिवस बंद ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, २ एप्रिल २०२५ मध्ये पुरातत्त्व विभाग, स्थानिक ग्रामस्थ, शिवप्रेमी यांच्या सहभागातून मंदिराच्या झालेल्या कामाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. परंतु, सध्या हे मंदिर गळत असून मंदिराच्या गाभाऱ्यात गळती होत आहे. मंदिरात पावसाचे पाणी साचल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी मंदिराच्या छतावर कागदी ताडपत्री टाकून पाण्याच्या गळतीपासून बचाव केला आहे..श्री क्षेत्र रायरेश्वर हे असंख्य शिवप्रेमी, भाविक आणि पर्यटकांच्या श्रद्धेचे स्थान असून येथे दर्शनासाठी मोठी गर्दी होत असते. मात्र, मंदिरामध्ये पावसाचे पाणी गळताना पाहून भाविकांच्या भावना दुखावतात.अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मंदिराचे काम झाले. पण काम पूर्ण झाल्यानंतरही समस्या कायम राहिल्याने भाविकांमध्ये नाराजी आहे. पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र शासन, संबंधित प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी तातडीने दखल घेऊन मंदिराची तातडीने दुरुस्ती करावी अशी मागणी स्वराज्यभूमी प्रतिष्ठानतर्फे करण्यात आली आहे..संवर्धनाची सर्वांची जबाबदारीश्री क्षेत्र रायरेश्वर हे केवळ एक मंदिर नसून स्वराज्याच्या इतिहासातील एक अत्यंत पवित्र आणि प्रेरणादायी स्थान आहे. या भूमीशी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या संकल्पनेच्या स्मृती जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन, जतन आणि योग्य देखभाल करणे ही प्रशासनासह सर्वांची जबाबदारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.