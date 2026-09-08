पुणे

Rayareshwar Temple : डागडुजीनंतरही रायरेश्वर मंदिरात गळती सुरूच! जीर्णोद्धारानंतर अवघ्या दीड वर्षातच दुरवस्था; शिवप्रेमी, भाविकांमध्ये नाराजी

किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) पठारावरील शंभू महादेवाच्या मंदिराची नव्याने डागडुजी करण्यात आली असली तरी सध्या मंदिर गळत आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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हिर्डोशी - किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) पठारावरील शंभू महादेवाच्या मंदिराची नव्याने डागडुजी करण्यात आली असली तरी सध्या मंदिर गळत आहे. त्यामुळे शिवप्रेमी, पर्यटक, भाविक ग्रामस्थ यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

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