RBI Glitch : धनादेश वटण्याची प्रतीक्षा अद्यापही संपेना, पैसे ‘डेबिट’ होऊनही ‘क्रेडिट’ होईनात

पुणे : रिझर्व्ह बँकेने 'एकाच दिवशी धनादेश वटविणे' ही प्रणाली लागू करूनही प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या खात्यात रक्कम वेळेत जमा होत नसल्याचे समोर आले आहे. धनादेश देणाऱ्याच्या खात्यातून पैसे जात (डेबिट) असले तरी ज्याला धनादेश दिला आहे, त्याच्या खात्यात मात्र ते पैसे जमा (क्रेडिट) होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)'च्या सिस्टिममधील काही तांत्रिक त्रुटींमुळे धनादेश वटण्यास विलंब होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. .रिझर्व्ह बँकेने चार ऑक्टोबरपासून 'एकाच दिवशी धनादेश वटविणे' ही प्रणाली लागू केली. या निर्णयाचे स्वागत झाले असले तरी प्रत्यक्षात त्यातील त्रुटी समोर येऊ लागल्या आहेत. परिणामी कर्मचाऱ्यांना रात्रभर बॅंकेत थांबावे लागत आहे. त्याचा फटका व्यापारी वर्गाला बसत आहे. या संदर्भात बॅंकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, 'एनपीसीआयच्या' सर्व्हरमध्ये तांत्रिक त्रुटी आहेत. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर धनादेश एकाच वेळी प्रक्रियेत आल्याने वेळेत वठत नाहीत,' असे त्यांनी सांगितले..Pune News : पुरंदर विमानतळाच्या परिसरात लेआउट मंजुरी बंद; नागरिकांनी जमीन खरेदी न करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आवाहन.ज्येष्ठ बॅंकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ''रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे धनादेश वटण्यास विलंब होत आहे. आम्ही याबाबत लेखी तक्रार केली आहे. 'एनपीसीआयने' यावर उपाय काढावा.''पुणे नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे मानद सचिव ॲड. सुभाष मोहिते म्हणाले , ''रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाची पूर्वतयारी करणे आवश्यक होते. सणासुदीच्या दिवसात दैनंदिन बँकेचे व्यवहार सुरळीत व्हावेत, यासाठी 'एनपीसीआयने' त्वरित पावले उचलावीत.''.मी एक कामगार ठेकेदार आहे. बॅंकेतील धनादेश वटत नसल्याने कामगारांचे पगार करणे मला शक्य होत नाही. सणासुदीच्या तोंडावर कामगारांना पैसे नाही मिळाले तर त्यांची चूल कशी पेटेल?- नितीन यादव, नागरिकआम्ही बॅंकेत धनादेश दिले आहेत, परंतु ते वटले की नाही, याबाबत संभ्रम असल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा परिणाम आमच्या दैनंदिन व्यवहारावर आणि विश्वासार्हतेवर होत आहे.-सचिन आडेकर, नागरिक