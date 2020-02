उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन "महागात' पडणार 

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत मिळवणे व पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्याच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. या दोन्हीसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 50 रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप परीक्षेमध्ये कमी गुण मिळाले किंवा एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांकडून पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केले जातात. त्यामध्ये काही जणांचे गुण वाढल्याने फायदाही होतो. पण, बहुतांश जणांच्या शेऱ्यात काहीच फायदा होत नाही. विद्यापीठाने 2009 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. पुनर्मूल्यांकन करायचे असेल, तर विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत घेणे बंधनकारक आहे. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने व्यवस्थापन परिषदेपुढे मांडला होता. त्यास मंजुरी दिल्यानंतर शुल्कवाढीचे परिपत्रक परीक्षा विभागाकडून काढण्यात आले आहे. त्याबाबतचा आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. छायांकित प्रत पुनर्मूल्यांकन

अभ्यासक्रम सध्याचे शुल्क सुधारित शुल्क सध्याचे शुल्क सुधारित शुल्क

अव्यावसायिक 100 150 150 200

व्यावसायिक 150 200 200 250 छायांकित प्रत व पुनर्मूल्यांकनाच्या शुल्कात 50 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय यापूर्वीच व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

- डॉ. महेश काकडे, संचालक, परीक्षा व मूल्यांकन मंडळ

Web Title: Re-evaluation of answer sheets will be expensive