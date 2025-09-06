पुणे

Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीसाठी मंडळे सज्ज; कडेकोट बंदोबस्त; भव्य रथ, आकर्षक पालख्यांची तयारी

राज्योत्सव म्हणून मान्यता मिळालेल्या आणि देश-विदेशांतही अत्यंत जल्लोषात साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाची आज सांगता होणार आहे.
pune ganpati visarjan police bandobast

pune ganpati visarjan police bandobast

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/मुंबई - राज्योत्सव म्हणून मान्यता मिळालेल्या आणि देश-विदेशांतही अत्यंत जल्लोषात साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाची आज (ता. ६) सांगता होणार आहे. लाडक्या गणरायाला दिमाखदार विसर्जन मिरवणुकीने निरोप देण्यासाठी राज्यभरातील गणेश मंडळे सज्ज झाली आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Ganeshotsav
police security
Ganapti Visarjan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com