Sakal Vidya : आता डॉक्टर होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरणार; ‘सकाळ’तर्फे पुण्यात शनिवारी सेमिनार, विविध तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन

पुणे - तुम्हाला डॉक्टर होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन हवे असेल, तर हे तुमच्यासाठीच आहे. वैद्यकीय प्रवेशाबाबत मनातील शंकांचे निरसन, प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थी पालकांना ‘सकाळ विद्या’च्या ‘एमबीबीएस ॲडमिशन सेमिनार २०२६’मधून मिळणार आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या विद्यार्थी-पालकांच्या मनातील संभ्रमाला या सेमिनारमधून पूर्णविराम मिळणार आहे..‘सकाळ विद्या’च्या वतीने आयोजित आणि ‘वे टू ॲडमिशन’ यांच्यामार्फत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बारामती, कोल्हापूर, सातारा येथे मार्गदर्शनपर सत्र आयोजित केली आहेत. त्यातील पुण्यातील सत्र येत्या शनिवारी (ता.९) टिळक रस्त्यातील सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातील लेडी रमाबाई सभागृहामध्ये दुपारी चार ते सायंकाळी सात या वेळेत होणार आहे. यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया, ‘नीट’ परीक्षेतील कट-ऑफनुसार महाविद्यालयांची निवड, याविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे..तज्ज्ञांचे असे मिळणार मार्गदर्शनवैद्यकीय शिक्षणात योग्य निर्णय कसा घ्यावा, ‘नीट’ परीक्षेतील गुण पाहून योग्य महाविद्यालय कसे निवडावे, अभ्यासक्रम निवडताना काय काळजी घ्यावी, याबाबत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. सचिन वाडेकर आणि डॉ. नीलेश मोहिते यांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणादरम्यान पालकांची होणारी फसवणूक टाळण्याबाबतही यावेळी मार्गदर्शन केले जाईल. परदेशात शिक्षणासाठी उपलब्ध संधी, शुल्कांची रचना याबाबत चर्चासत्रात तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत..सेमिनारची वैशिष्ट्येविनामूल्य सेमिनारसहभागी विद्यार्थ्यांना सेमिनारनंतर मोफत वैयक्तिक समुपदेशनसरप्राइज गिफ्ट३० दिवसांसाठी ‘व्हॉट्स अॅप’द्वारे मार्गदर्शन .पुण्यातील चर्चासत्रकधी : ९ मे २०२६कोठे : लेडी रमाबाई सभागृह, सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयकेव्हा : दुपारी ४ वाजताअशी करा नावनोंदणीचर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक आहे. त्यासाठी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क : ८८८८८०१४४१, ९३५९६१११३८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.