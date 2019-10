Vidhan Sabha 2019 : पिंपरीत महायुती, महाआघाडीतील बंडोबा झाले थंड

Vidhan Sabha 2019 : पिंपरी विधानसभेसाठी भाजप - शिवसेना महायुतीच्या उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करीत अर्ज दाखल केलेले अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे, माजी नगरसेवक भिमा बोबडे, आरपीआयच्या नेत्या चंद्रकांता सोनकांबळे यांनी माघार घेतली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्ष महाआघाडीच्या उमेदाराविरोधात बंडखोरी करीत अर्ज दाखल केलेल्या नगरसेविका सुलक्षणा धर, माजी नगरसेवक शेखर ओव्हाळ, उत्तम हिरवे यांनीही माघार घेतली. त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार गौतम चाबुकस्वार व महाआघाडीचे उमेदवार अण्णा बनसोडे यांना दिलासा मिळाला आहे. सकाळपासून दुपारी दोन वाजेपर्यंत निवडणूक कार्यालयातील वातावरण शांत होते. मात्र, दोन नंतर हालचालींना वेग आला. पक्षाचे शहरातील नेते बंडखोर उमेदवारांना घेउन कार्यालयात दाखल होऊ लागले.

Web Title: rebel candidates in BJP Shivsena NCP and congress parties withdraw nomination in Pimpri