Vidhan Sabha 2019 : वडगावशेरी मतदारसंघात शिवसेनेची बंडखोरी थंडावली

Vidhan Sabha 2019 : पुणे : वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये बंडखोरी करीत अर्ज दाखल केलेले शिवसेनेचे नगरसेवक संजय भोसले यांनी अखेर आपला अर्ज माघारी घेत भाजपच्या जगदीश मुळीक यांची वाट मोकळी केली आहे. याबरोबरच अन्य चार अपक्ष उमेदवारांनीही माघार घेतली आहे. उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यासाठी सोमवारी अखेरचा दिवस होता. भाजप-शिवसेना महायुती असताना, भाजपचे विद्यमान आमदार निवडणुकीच्या रिंगणात असतानाही शिवसेनेचे नगरसेवक संजय भोसले यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे मुळीक यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन अखेर भोसले यांनी माघार घेतली. याबरोबरच बाळभाऊ पोटभरे (हमारी अपनी पार्टी), चंद्रकांत सावंत (अपक्ष), सतीश मुळीक (अपक्ष), अग्रजीतसेन मुळीक (अपक्ष) यांनीही माघार घेतली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुनील टिंगरे यांच्यासमवेत 'डमी' अर्ज भरणारे माजी आमदार बापू पठारे यांनीही आपला अर्ज माघारी घेतला.

Web Title: rebel candidates in Shiv Sena parties withdraw nomination in Vadgaon Sheri constituency for Maharashtra Vidhan Sabha 2019