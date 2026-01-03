Pume Municipal Election : भाजपच्या अनेकांचे बंड झाले थंड

पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या प्रचंड असल्याने उमेदवारी अर्ज वाटप करताना प्रचंड गुप्तता पाळण्यात आली. तरीही नाराज झालेल्या इच्छुकांनी अपक्ष अर्ज भरून बंडखोरीचे संकेत पक्षातील नेत्यांना दिले होते.पण गेल्या दोन दिवसात मंत्री, आमदार, खासदार, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी या नाराजांच्या घरी जाऊन भेटून, काहींना फोनवरून बोलून त्यांची समजूत काढली. त्यामुळे अनेक प्रभागांतील बहुतांश नाराजांची बंडखोरी शमविण्यात भाजपला यश आले आहे, तर काही प्रभागांत बंडखोरीचे आव्हान कायम आहे..भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मोठ्या यशामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून जाण्याची आस लागली होती. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी पक्षाने दिलेला प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वीपणे आपापल्या भागात राबविला. यामुळे उमेदवारी मिळविणे सोपे जाईल, यादृष्टीने कार्यकर्ते तयारी करत होते..भाजपने इच्छुकांकडून अर्ज मागविले असता दोन हजार ३०० पेक्षा जास्त जणांनी अर्ज केले होते. निवडणुकीत भाजपचे १५८ तर रिपाइंचे सात असे १६५ उमेदवार दिले. अनेक जुन्या नव्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना ‘एबी’ फॉर्म मिळाला नाही. काही ठिकाणी आयात उमेदवारांमुळे कार्यकर्त्यांचा पत्ता कट झाला. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते.१६५ जागांसाठी अधिकृत उमेदवारांसह भाजपच्या २०० पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांनी ‘एबी’ फॉर्म नसताना पक्षाच्या नावाने अर्ज भरला, तर काहींनी अपक्ष अर्ज भरला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरले गेल्याने त्यांच्या माघारीसाठी मोहोळ, पाटील, राज्यमंत्री मिसाळ, प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, शहरातील सर्व आमदारांनी प्रयत्न सुरू केले..नाराज कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची समजूत काढली. ‘दरवेळी निष्ठावंत म्हणून गृहित धरले जाते आणि उमेदवारीपासून दूर ठेवले जाते, तुम्ही सांगितले म्हणून मी तयारी सुरू केली होती. कार्यकर्त्यांची अशी फसवणूक बरी नाही,’ अशा शब्दात काहींनी थेट आमदारांकडे नाराजी व्यक्ती केली.प्रमुख नेत्यांकडेही सौम्य शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. त्यांचे म्हणणे नेत्यांनी ऐकून घेत भविष्यात पक्षाकडून चांगली संधी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर आज दुपारी तीनपर्यंत बहुतांश जणांनी अर्ज मागे घेतले..कोथरूडमध्ये बंडखोरीशहराच्या इतर भागातील प्रभागांमधील बंडखोरी थोपविण्यास यश आले. पण कोथरूडमधील प्रभाग क्रमांक ११, ३०, २९ या प्रभागांतील भाजपच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी कायम ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.