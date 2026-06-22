पुणे

वाचक पत्र

वाचक पत्र
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टॅंकरचालकांची अरेरावी, कालबाह्य टॅंकर व या वाहनांची तपासणी मोहीम का राबविली जात नाही, असे अनेक मुद्दे
‘सकाळ’ने मांडले आहेत. यातील काही व्यक्तींचा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलिस यांच्यावर दबाव असतो. हे सर्व माहिती असूनही लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. एखादी दुर्घटना घडल्यावर टॅंकर चालकावर तात्पुरती कारवाई होते. त्यानंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ असा प्रकार सुरू होतो. जोपर्यंत दुसरा अपघात होऊन कोणी दगावत नाही, तोपर्यंत लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकारी शांत असतात. यातील दोषी टॅंकर चालकांवर तातडीने कारवाई व्हावी.
- प्रदीप गायकवाड, वाकड

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टॅंकर चालकांची जाबाबदारी
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