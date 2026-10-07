Manchar News : मंचर बाजार समितीत कोथिंबिरीला विक्रमी दर; जुडीला ३६ रुपये उच्चांकी भाव, २,५०० जुड्यांतून शेतकऱ्याला ८२ हजारांचा निव्वळ नफा

मंचर - मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात बुधवारी (ता. ७) कोथिंबिरीला चांगला बाजारभाव मिळाला. कोथिंबिरीच्या जुडीला ३६ रुपये उच्चांकी भाव, तर काही शेतकऱ्यांना ३५ रुपये ५० पैसे दर मिळाला. चांडोली खुर्द येथील शेतकरी दत्तात्रय रंगू इंदोरे यांच्या २,५०० जुड्यांना तब्बल ८८ हजार रुपये मिळाले. खते औषधे मजुरीउत्पादन खर्च वजा जाता केवळ ४० दिवसांत ८२ हजार रुपये निव्वळ नफा मिळाल्याने इंदोरे यांनी समाधान व्यक्त केले..मंचर बाजार समितीच्या आवारात दररोज सायंकाळी सातनंतर कोथिंबीर व मेथीचा लिलाव शेतकऱ्यांच्या समक्ष केला जातो. अडते प्रशांत सैद, ज्ञानेश्वर वाबळे, संदीप गांजाळे व गांजाळे कंपनी, राम थीगळे , गुरुकृपा कंपनीआदीं अडत्यांच्या माध्यमातून भाजीपाल्याची खरेदी केली जाते. मेथीलाही जुडीला ३१ रुपये उच्चांकी भाव मिळाला..सध्या पितृपंधरवडा सुरू असल्याने मुंबई आणि पुणे बाजारपेठेत कोथिंबीर व मेथीला मागणी वाढली आहे. त्यातच पावसाअभावी भाजीपाल्याचे उत्पादन घटल्याने बाजारात आवक कमी असून मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत आहे. त्यामुळे कोथिंबिरीच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.इंदोरे, बाळासाहेब सहादू गव्हाणे (लांडेवाडी), दत्तात्रेय आवटे (माळुंगे पडवळ), प्रमोद भालेराव (कळंब) आदी शेतकऱ्यांच्या कोथिंबिरीलाही उच्चांकी दर मिळाला..बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी सांगितले की, बुधवारी वीस हजार कोथिंबीर जुड्यांची आवक झाली. कोथिंबिरीला मिळत असलेल्या चांगल्या दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. बाजारभाव आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी कोथिंबिरीसह भाजीपाल्याची योग्य निवड करून मंचर बाजार समितीत विक्रीस आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.