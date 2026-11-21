पुणे - शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या आणि जातवैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांनी अर्जातील त्रुटींची ऑनलाइन पूर्तता करावी, असे आवाहन ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’मार्फत (बार्टी) करण्यात आले आहे..राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, कृषी शिक्षण, वैद्यकीय व आयुष शिक्षण तसेच कला शिक्षण विभागांतील विविध पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.राखीव प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप निर्णय प्रक्रियेत आहे. संबंधित समित्यांनी एसएमएस, ई-मेल आणि पत्राद्वारे कळवूनही अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्याप त्रुटी पूर्ततेसाठी संपर्क साधलेला नाही. त्रुटी पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदारांची असल्याचे ‘बार्टी’ने स्पष्ट केले आहे..जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी कोणताही विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित राहू नये, यासाठी अर्जदारांनी आपल्या लॉग-इनवरून ऑनलाईन त्रुटी पूर्तता करावी. अधिक माहिती व मदतीसाठी विद्यार्थ्यांना https://www.cvc.barti.in/ या नवीन पोर्टलवर ‘बार्टी हेल्पडेस्क’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..शंका निरसनासाठी ०२०-२६३३३३३९ या दूरध्वनी क्रमांकावर, ९४०४९९९४५२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर (केवळ मेसेजसाठी) किंवा helpdesk@barti.in या ई-मेलवर संपर्क साधता येईल. विद्यार्थ्यांनी या सुधारित व नागरिक-केंद्रित सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘बार्टी’च्या महासंचालक तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या मुख्य समन्वयक दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.