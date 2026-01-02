Junnar Migratory Bird : युरोपातून येणाऱ्या रेड क्रेस्टेड पोचार्डची जुन्नर तालुक्यात प्रथमच नोंद; जैवविविधतेसाठी ऐतिहासिक क्षण!

पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यात प्रथमच रेड क्रेस्टेड पोचार्ड (Red-crested Pochard – Netta rufina) या दुर्मीळ स्थलांतरित पाणपक्ष्याची नोंद झाली असून, ही घटना परिसरातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. हा पक्षी यापूर्वी जुन्नर तालुक्यात नोंदविला गेला नव्हता. या दुर्मीळ पक्ष्याचे प्रथम निरीक्षण व छायाचित्रण पक्षी निरीक्षक विजय वायळ आणि रवी हांडे यांनी केले असून, त्यांच्या नोंदीमुळे या पक्ष्याची अधिकृत नोंद झाली आहे. त्यामुळे जुन्नर तालुका पक्षी निरीक्षणाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे..हा पक्षी प्रामुख्याने युरोप, मध्य आशिया आणि कॅस्पियन समुद्र परिसरातून हिवाळ्यात स्थलांतर करून भारतात येतो. भारतात तो प्रामुख्याने उत्तर व मध्य भारतातील मोठ्या जलाशयांमध्ये दिसून येतो. काही ठिकाणी पश्चिम भारतातही त्याच्या नोंदी आहेत, मात्र जुन्नर तालुक्यात याची नोंद होणे ही दुर्मीळ आणि महत्त्वाची घटना मानली जात आहे..रायगडमध्ये स्थलांतरित पाहुण्यांचे आगमन.रेड क्रेस्टेड पोचार्ड हा मध्यम आकाराचा पाणपक्षी असून त्याच्या डोक्यावर असलेला उठावदार तांबूस-नारिंगी शेंडा हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. नर अधिक उठावदार रंगाचा असतो, तर मादी तुलनेने फिकट रंगाची असते. उडताना पंखांवर दिसणारा पांढरा पट्टा त्याची ओळख अधिक सोपी करतो. हा पक्षी प्रामुख्याने गोड्या पाण्याच्या तलावांमध्ये व जलाशयांत आढळतो आणि जलवनस्पती, बिया व लहान जलकीटकांवर उपजीविका करतो..पक्षी संवर्धन ही आजच्या काळाची अत्यंत गरज आहे. पर्यावरणातील समतोल राखण्यात पक्ष्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ते परागीभवन करतात, कीटकसंख्या नियंत्रित ठेवतात आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करतात. मात्र जंगलतोड, शहरीकरण, प्रदूषण, कीटकनाशकांचा अतिवापर आणि हवामान बदल यांमुळे अनेक पक्षीप्रजाती संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण, पाणवठ्यांचे जतन आणि जनजागृती अत्यावश्यक आहे.चैतन्य कांबळे( वनपरिक्षेत्र अधिकारी).जुन्नर तालुक्यात रेड क्रेस्टेड पोचार्डसारख्या स्थलांतरित पक्ष्याची नोंद होणे ही पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. यावरून या भागातील जलस्रोत व अधिवास अजूनही पक्ष्यांसाठी अनुकूल असल्याचे स्पष्ट होते. अशा नोंदी केवळ निसर्ग सौंदर्य दाखवत नाहीत, तर भविष्यातील संवर्धन धोरणांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरतात. योग्य संवर्धन आणि लोकसहभाग राखला तर जुन्नर तालुका स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनू शकतो.आकाश डोळस (वन्यजीव अभ्यासक व वाइल्डलाईफ फोटोग्राफर ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.