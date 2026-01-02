पुणे

Junnar Migratory Bird : युरोपातून येणाऱ्या रेड क्रेस्टेड पोचार्डची जुन्नर तालुक्यात प्रथमच नोंद; जैवविविधतेसाठी ऐतिहासिक क्षण!

Red Crested Pochard : युरोपातून स्थलांतर करून येणाऱ्या रेड क्रेस्टेड पोचार्ड या दुर्मीळ पाणपक्ष्याची जुन्नर तालुक्यात प्रथमच अधिकृत नोंद झाली आहे. ही नोंद परिसरातील जलस्रोत व अधिवास अजूनही पक्ष्यांसाठी सुरक्षित असल्याचे सकारात्मक संकेत देते.
सिद्धार्थ कसबे
पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यात प्रथमच रेड क्रेस्टेड पोचार्ड (Red-crested Pochard – Netta rufina) या दुर्मीळ स्थलांतरित पाणपक्ष्याची नोंद झाली असून, ही घटना परिसरातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. हा पक्षी यापूर्वी जुन्नर तालुक्यात नोंदविला गेला नव्हता. या दुर्मीळ पक्ष्याचे प्रथम निरीक्षण व छायाचित्रण पक्षी निरीक्षक विजय वायळ आणि रवी हांडे यांनी केले असून, त्यांच्या नोंदीमुळे या पक्ष्याची अधिकृत नोंद झाली आहे. त्यामुळे जुन्नर तालुका पक्षी निरीक्षणाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे.

