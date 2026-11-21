राजेश कणसे आळेफाटा, : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वेद बोलविलेल्या आळे (ता. जुन्नर) येथील श्री क्षेत्र रेडा संजीवन समाधी मंदिरातून आळंदी येथे जाणाऱ्या कार्तिक पायी वारी पालखी सोहळ्याचे प्रस्थान रविवार (ता. २९) रोजी होणार आहे. या पालखी सोहळ्याची तयारी पूर्ण झाली असून, वारकरी व भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..आळे येथील श्री ज्ञानेश्वर महाराज देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने दरवर्षी या पायी वारी दिंडी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येते. यंदा रविवार, २९ नोव्हेंबर रोजी पालखीचे प्रस्थान होणार असून, आळे, नारायणगाव, पेठ, चाकण या मार्गाने गुरुवार (ता. ३ डिसेंबर) रोजी पालखी आळंदी येथे पोहोचणार आहे..या पायी वारी सोहळ्यात परिसरातील भाविक, वारकरी व भक्त मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. टाळ-मृदंगाचा गजर, हरिनामाचा जयघोष आणि भक्तिमय वातावरणात हा पालखी सोहळा पार पडणार आहे..याबाबतची माहिती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जीवन शिंदे, पालखी सोहळा समितीचे अध्यक्ष दीपक टकले, पालखी सोहळा प्रमुख अरुण गुंजाळ, आनंद शिरतर, खजिनदार संजय गुंजाळ व व्यवस्थापक कान्हू पाटील कुऱ्हाडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.