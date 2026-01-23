पुणे

Pune Flood : पुण्यात महापुराचा धोका कमी करणार; महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांची ग्वाही

पुणे शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांचे योग्य संवर्धन करण्यासाठी केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राचे (सीडब्ल्यूपीआरएस) मार्गदर्शन घेतले जाईल.
pune flood water
pune flood watersakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला - पुणे महापालिका शहरातील पाण्याची गळती कमी करून उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी, वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात निर्माण होणारी पाण्याची कमतरता टाळण्यासाठी आणि पावसाळ्यातील अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या महापुराचा धोका कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
water
Pune Commissioner
flood news

Related Stories

No stories found.