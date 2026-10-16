Pune News : दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती; पुणे विद्यापीठाचा निर्णय

पुणे - दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच परीक्षा शुल्क आणि अन्य शुल्क भरले आहे, अशा विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माहिती सादर करण्याच्या सूचना विद्यापीठाने परिपत्रकाद्वारे महाविद्यालयांना दिल्या आहेत..राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्क माफ करण्याचे आदेश सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांना दिले आहेत. मात्र, विद्यापीठाची परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १२ सप्टेंबरपासून सुरू झाली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी हे जाहीर होण्यापूर्वीच परीक्षा शुल्क भरले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी मिळणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होता हाता..या पार्श्वभूमीवर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर तातडीने विद्यापीठाने शुल्क प्रतिपूर्तीबाबतचा निर्णय घेत त्यासंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे..राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, परीक्षा शुल्काबाबत आवश्यक ती कार्यवाही होण्यासाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क, इतर शुल्क आकारण्यात येऊ नये. महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क इनवर्ड करताना संबंधित विद्यार्थी दुष्काळग्रस्त असल्याची नोंद केल्यावर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आणि इतर आनुषंगिक शुल्क शून्य होईल, असे विद्यापीठाने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे..यापूर्वीच परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क भरलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांनी ‘https://examinward.unipune.ac.in/’ या लिंकवर तत्काळ माहिती सादर करावी, अशी सूचना विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांनी दिली आहे..आतापर्यंत दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सुमारे ६३ हजार विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने परीक्षा शुल्कमाफी लागू केली आहे. परीक्षा शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल, असेही विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.