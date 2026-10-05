पुणे - ‘मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा गेल्या ४० वर्षांपासून धगधगत आहे. मात्र, आंतरवाली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनातून मनोज जरांगेसारखे अडाणी नेतृत्व समोर आले. त्याला मराठा समाजाने डोळे झाकून पाठिंबा दिला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत या आंदोलनाचे नेमके फलित काय हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. त्याबाबत जरांगे यांना प्रश्न विचारला असता त्यांच्या पाच हजार कार्यकत्यांनी समाजमाध्यमांवर माझ्या पोस्टवर ट्रोलिंग, अश्लील कमेंट केल्या असून महिला कार्यकत्यांचा अपमान केला आहे’. असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयक रेखा कोंडे यांनी केला..मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलनाबाबत पुण्यात रेखा कोंडे व आंतरवाली सराटी येथील ललिता तारक व इतर महिलांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांच्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान १५ हजार जणांवर गुन्हे दाखल झाले, ३५० बांधवांच्या आत्महत्या व टेंडर प्रक्रियेवरून जरांगे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..जरांगे हे ५८ लाख कुणबींच्या नोंदी सापडत असल्याचे सांगत असले तरी ४९ हजार नोंदी सापडल्या असून हे सर्व करून सामान्य गरजवंत गरीब मराठा समाजाला नेमके काय मिळाले? असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. या ट्रोलधाडीविरोधात सिंहगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असून अद्याप गुन्हे दाखल झालेले नाहीत, असेही कोंडे यांनी सांगितले..आंतरवाली सराटी येथील ललिता तारक म्हणाल्या, ‘आंतरवाली सराटी येथे पहिल्या आंदोलनात मी व गावकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. त्यासाठी गावकऱ्यांनी वर्गणी केली. त्यामध्ये लाठीचार्ज झाला, रक्त सांडले. माझ्या पतीला स्वरयंत्राचा पॅरालिसिस झाला. मात्र, या वेळी जरांगे यांनी आमची व इतरांची साधी चौकशीही केली नाही..इतके करून आमच्या गावात एकही नोंद निघाली नाही. तर गावाचा फक्त वापर जरांगे यांनी केला. मी आंदोलनातील शिवाजी महाराज यांचा पुतळा काढला म्हणून प्रश्न विचारला तर ट्रोलिंग सुरू केली आहे. त्याविरुद्ध अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांची कारवाई सुरू आहे.’.पत्रकार परिषदेत उपस्थित केलेले मुद्दे -– आंदोलनातून प्राप्त झालेल्या सर्व सवलती बंद झाल्या, त्यावर जरांगे यांनी उत्तरे द्यावीत– लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत मराठा उमेदवार उभे करणार होते, मग माघार का घेतली आणि कोणाच्या सांगण्यावरून घेतली?– इतकी आंदोलने झाली, त्यातून मिळालेले जीआर व त्याचा अर्थ स्पष्ट करा– मराठा समाजाच्या डोळ्यांत धुळफेक केली.– महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केला म्हणून महिला कार्यकर्त्यांचा विनयभंग करण्याचा अधिकार जरांगे आणि त्यांच्या टीमला कोणी दिला.– जरांगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक वृद्धीचा मार्ग काय? हजारो कोटींची टेंडर्स कशी मिळाली आणि कोणामुळे मिळाली– महिलांना व लाडक्या बहिणींना त्रास देणाऱ्या लोकांवर फडणवीस सरकार कारवाई करणार याबाबत सरकारने भूमिका घ्यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.