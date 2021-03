कात्रज स्माशानभूमीत होतेय मृतांच्या नातेवाईकांची वारेमाप लूट!

पुणे शहरात एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना दुसरीकडे मृतांचा आकडाही वाढत आहे. दरम्यान, अशा करोनाबाधित मृत रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करताना कात्रज स्माशानभूमीत नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरु आहे. कात्रज स्माशानभूमीत विद्युतदाहिनीची सोय असताना कोरोनाच्या संसर्गाने मृत्यू झालेल्यांवर अंत्यसंस्कारासाठी विद्युतदाहिनीला प्राधान्य न देता पारंपारिक पद्धतीने लाकडांचा वापर केला जात आहे. नागरिकांना विद्युतदाहिनीपासून रोखण्यासाठी ही गोष्ट शास्त्रात चालत नाही, विद्युतवाहिनीवर अंत्यविधी केल्यास मोक्ष-शांती मिळणार नाही, अशा भूलथापा नागरिकांना दिल्या जात आहेत. बऱ्याचवेळा विद्युतदाहिनीकडे नेण्यात येणाऱ्या मृतदेहांना लाकडांवर अंत्यविधीसाठी परावृत्त केलं जातंय. त्यानंतर यासाठी लागणाऱ्या वस्तू अव्वाच्या सव्वा किंमतीत विकून मृतांच्या नातेवाईकांची लूट केली जात आहे. व्यावसायिकांनी अडवली स्माशानभूमीची जागा एका दिवसात विद्युतदाहिनीवर सुमारे १५ मृतदेहांची विल्हेवाट लावली जाऊ शकते. पण लाकूडवाल्यांच्या सेटिंगमुळे विद्युतदहीनीकडे मृतदेह जाऊ दिले जात नाहीत. साधारणतः दिवसाला येणाऱ्या १० ते १२ मृतदेहांपैकी ६ ते ७ मृतदेह विद्युतदाहिनीवर तर ४ ते ५ जाणीवपूर्वक पारंपारिक पद्धतीने लाकडांवर जाळले जातात. यासाठी नागरिकांना ८ ते १० हजारांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्याचबरोबर काही लोकांनी अंत्यविधीच्या साहित्य विक्रीसाठी स्माशानभूमीची जागा अडवून ठेवली आहे, जी मृतांच्या नातेवाईकांना बसण्यासाठी ठेवण्यात आली आहे. या जागेत बांबू, गौऱ्या, लाकडं आदी साहित्य ठेवण्यात आलं असून याद्वारे स्माशानभूमीतील मोठ्या जागेवर काब्जा करण्यात आला आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव? विद्युतदाहिनीवर मोफत अंत्यसंस्कार होत असताना एका अंत्यविधीसाठी ८ ते १० हजार रुपयांचा भुर्दंड नातेवाईकांना सोसावा लागणं ही मोठी लूटच आहे. "कोरोनाच्या मृतदेहांना प्राधान्याने विद्युतदाहिनीवर घ्यायला हवं मात्र इथं तसं होताना दिसत नाही. प्रशासनाने हे थांबवायला हवं अन्यथा आक्रमक भूमिका घेतली जाईल," असा इशारा शिवशंभू प्रतिष्ठानने दिला आहे. तर "स्माशानभूमीत गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून हा प्रकार सुरु असून आम्ही अनेकवेळा कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आडवा येतो, अशावेळी आमच्यावरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो," असं पुणे महापालिकेचे वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक मंगलदास माने यांनी सांगितलं.



