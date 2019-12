फुगेवाडी दुर्घटना: मृतांचे नातेवाईक आर्थिक मदतीपासून वंचितच

पिंपरी - फुगेवाडीच्या दुर्घटनेतील अग्निशामक दलाचे दिवंगत फायरमन विशाल जाधव यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप विम्यापोटीची नुकसान भरपाई रक्कम मिळालेली नाही. जाधव यांच्या कुटुंबीयांना विम्याचे वीस लाख रुपयांसह इतर काही रक्कम तर नागेशच्या कुटुंबाला दोन लाखांची आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, जाधव यांच्या पत्नी प्रियंका यांनी महापालिकेत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळावी, यासाठी अर्ज सादर केला आहे. मागील महिन्याच्या अखेरीला फुगेवाडीतील आई उद्यानासमोर मलनिस्सारण वाहिनीचे काम करताना झालेल्या दुर्घटनेत नागेश आणि फायरमन विशाल जाधव हे दोघे मृत्युमुखी पडले होते. महापालिकेकडून विशाल जाधव यांच्या कुटुंबीयांना विम्यापोटी वीस लाख देण्याचे आणि जाधव यांच्या पत्नीला अनुकंपा तत्त्वावर महापालिकेच्या सेवेत रुजू करून घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी किरण गावडे म्हणाले, ‘‘विम्यापोटी नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी आम्ही कागदपत्रे विमा कंपन्यांकडे पाठविली आहे. विम्याची रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जाधव कुटुंबाला कधी पैसे मिळतील, हे विमा कंपनीवर अवलंबून आहे. विम्याची रक्कम मिळण्यास किमान महिनाभराचा अवधी जातो. मात्र, येत्या दहा दिवसांत चित्र स्पष्ट झाले पाहिजे. राज्य फायर सर्व्हिसेस वेल्फेअर असोसिएशनकडून एक लाखाचा धनादेश आम्हाला मिळाला आहे. तसेच जाधव यांच्या पत्नी प्रियांका यांना पालिकेत अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळावी, यासाठी त्यांच्याकडून अर्जही भरून घेतला गेला आहे. तो प्रशासनाकडे पाठविणार आहे. विम्याच्या रकमेखेरीज जाधव यांच्या शिल्लक रजांचे रोखीकरण, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा आदींचेही पैसे जाधव कुटूंबाला मिळणार आहेत. परंतु, त्यासाठी आणखी थोडा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे.’’ दातृत्वातील ‘दारिद्र्य’

कर्तव्य बजावित असताना विशाल जाधव यांनी प्राणांची आहुती दिली. त्यांना विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिकेकडून त्यांच्या कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित असताना कोणतेही अर्थसाह्य करण्यात आलेले नाही. एकेकाळी श्रीमंत म्हणून सर्वत्र ओळखल्या जात असलेल्या महापालिकेचे दातृत्वातील ‘दारिद्र्य’ उघड झाले आहे.

Web Title: Relatives of deceased in phugewadi accident received no insurance coverage