पुणे

Pune Heavy Rain : पावसाने दाणादाण! जनजीवन विस्कळित, घरांसह दुकानांमध्ये शिरले पाणी

गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने सोमवारी (ता. ६) पुणे शहर आणि उपनगरात अक्षरशः रौद्ररूप धारण केले.
Mutha River Flood

Mutha River Flood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने सोमवारी (ता. ६) शहर आणि उपनगरात अक्षरशः रौद्ररूप धारण केले. दुपारनंतर वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसाने अवघ्या काही तासांत पुणेकरांची चांगलीच दाणादाण उडाली. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप प्राप्त झाले, अनेक सखल भाग जलमय झाले, तर अनेक ठिकाणी वाहने बंद पडल्याने नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. झाडपडीच्या घटना, कोसळलेल्या सुरक्षाभिंती, घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांसह व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले. एकंदरीत मुसळधार पावसाने संपूर्ण शहरातील जनजीवन विस्कळित झाले.

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