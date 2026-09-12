Loan Waiver Scheme : राज्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी जाहीर

पुणे - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी शुक्रवारी (ता. ११) जाहीर केली. यात राज्यातील तीन लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण होताच कर्जमुक्तीची रक्कम थेट त्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे..राज्य सरकारने दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्ज व पुनर्गठित कर्जासाठी योजना सुरू केली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांनी ३१ लाख १७ हजार खात्यांची माहिती ‘महाआयटी’च्या पोर्टलवर उपलब्ध केली होती. यापूर्वी २४ जुलैला १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली होती. त्यापैकी प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन टप्प्यांत १० हजार ११५ कोटींची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. आता उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांसाठी दुसरी यादी प्रसिद्ध झाली आहे..दुसऱ्या यादीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्वाधिक एक लाख ९५ हजार ८९९ लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. ही यादी संबंधित बँक शाखा, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (विकास संस्था) आणि ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दुसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे ४१ हजार ५१, तर राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांचे तीन लाख १४ हजार ५६३ खातेदार आहेत.....अशी होणार कर्जमाफीसंपूर्ण कर्जमुक्तीची यादी असून, ३१ मार्च २०२६ अखेरची थकबाकी ग्राह्य धरणार१ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आणि इतर सर्व खर्च पूर्णतः माफ होणारशेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या कर्जबाकीची खातरजमा करून नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन आपले बायोमेट्रिक/ओळख प्रमाणीकरण करावेराष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांतील काही शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाखांपेक्षा जास्त असली, तरी ‘हेअर कट’ धोरणानुसार सर्व खाती पूर्णपणे निरंक होणारमृत शेतकरी, वयस्कर व हाताच्या बोटांचे ठसे न उमटणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी १९ ऑगस्टला जारी केलेल्या विशेष कार्यप्रणालीनुसार कर्जमुक्तीचा लाभ देणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.