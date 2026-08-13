Sakal Impact : ३ हजार ५६ विद्यार्थ्यांना दिलासा! कचरावेचकांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीचा मार्ग अखेर मोकळा; ३० सप्टेंबरपर्यंत खात्यात जमा होणार शिष्यवृत्ती

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - केंद्र सरकारच्या ‘मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने’पासून कचरावेचक, मैलावाहक आणि स्वच्छता कामगारांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणाऱ्या ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींकडे ‘सकाळ’ने लक्ष वेधल्यानंतर अखेर समाजकल्याण विभागाने याबाबत ठोस कार्यवाही सुरू केली आहे..स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ-फायनान्स) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी ‘महाडीबीटी’ प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. तसेच पुणे जिल्ह्यातील मागील तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित असलेल्या ३ हजार ५६ विद्यार्थ्यांना थकीत शिष्यवृत्ती ३० सप्टेंबर पर्यंत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कष्टकरी पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..‘महा-डीबीटी’ प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी अर्जाचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले होते. याबाबत ‘सकाळ’ने २४ जुलै आणि ३१ जुलै रोजी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या नुकसानीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत’ (केकेपीकेपी) या संघटनेनेही याबाबत आक्रमक भूमिका घेत पाठपुरावा केला होता. अखेर ‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल घेत प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत..३ हजार ५६ विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्तीपुणे जिल्ह्यात २०२३-२४ मधील ९७६, २०२४-२५ मधील १ हजार ३१ आणि २०२५-२६ मधील १ हजार ४९, अशा एकूण ३ हजार ५६ विद्यार्थ्यांची तब्बल ८३ लाख १८ हजार ७०० रुपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम थकीत आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासनही प्रशासनाने दिले आहे. तसेच यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी महाडीबीटीला पत्र दिले आहे..‘शिष्यवृत्ती हा कष्टकरी आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, ती प्रशासनाची कोणतीही मेहेरबानी नाही. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ प्रणालीमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाकडून अधिकृत पत्र देण्यात आले आहे. तसेच, येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांची सर्व थकीत रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे लेखी आश्वासनही आम्हाला मिळाले आहे. आता प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन पाळावे.’- योगेश मंजुळा, सरचिटणीस, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत (केकेपीकेपी).‘स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. ‘महाडीबीटी’ प्रणालीमध्ये या शाळांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित प्रशासनाशी अधिकृत पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, आमचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर होऊन पोर्टलवर खासगी शाळांचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेचा हक्काचा लाभ विनाविलंब दिला जाईल. एकाही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रशासन काळजी घेत आहे.’- दीपा मुधोळ-मुंडे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.