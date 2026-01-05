पुणे

Building Construction : रहिवासी, बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा! पाच गुंठ्यांनाच ‘मोफा’ लागू

पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या पुढील बांधकामांना आता एकच म्हणजे ‘महारेरा’ कायदा लागू राहणार.
Building Construction

Building Construction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - आठ सदनिका किंवा पाच हजार चौरस फुटांच्या (पाच गुंठे) आतील बांधकामांनाच आता महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट (मोफा) कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. तसा बदल राज्य शासनाकडून ‘मोफा’ कायद्यात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Construction Field
builder

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com