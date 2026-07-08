Pune News : अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुण अभियंत्याच्या कुटुंबाला दिलासा; विमा नसलेल्या ट्रकच्या मालक-चालकाला भरावी लागणार दीड कोटींची भरपाई

पुणे - जेजुरी-मोरगाव रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या २८ वर्षीय फील्ड सर्व्हिस इंजिनिअरच्या कुटुंबाला १ कोटी ४० लाख ६६ हजार २५० रुपये भरपाई देण्याचा आदेश पुणे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) दिला आहे. विशेष म्हणजे, अपघातग्रस्त ट्रकचा विमा नसल्याने ही संपूर्ण रक्कम ट्रकचा मालक आणि चालक यांनी संयुक्तपणे सात टक्के वार्षिक व्याजासह भरावी, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे..एमएसीटीचे सदस्य एस. आर. अग्रवाल यांनी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्ते मुरलीधर प्रल्हाद शेगोकर, वनीता मुरलीधर शेगोकर, प्रिया विवेक शेगोकर (मसाणे) आणि अथर्व मुरलीधर शेगोकर यांनी दावा दाखल केला होता. त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ देवराम झांजड यांनी काम पाहिले. हरीशचंद्र जगन्नाथ गायकवाड (मालक) आणि काकासाहेब श्रीरंग गायकवाड (चालक) यांच्या विरोधात दावा दाखल करण्यात आला होता..प्रकरण काय होते?२४ मार्च २०२१ ला विवेक मुरलीधर शेगोकर हे कुटुंबासह त्यांच्या कारने जेजुरीहून तुळजापूरकडे जात होते. मोरगाव रस्त्यावरील चोरवाडी फाट्याजवळ समोरून आलेल्या ट्रकने भरधाव व निष्काळजीपणे धडक दिल्याने विवेक यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी ते एका खासगी कंपनीत फील्ड सर्व्हिस इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कुटुंबाने १ लाख ३२ कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. दुसरीकडे, ट्रकचा अपघाताशी संबंध नसल्याचा तसेच ट्रक यांत्रिक बिघाडामुळे रस्त्याच्या कडेला उभा होता, असा दावा मालक आणि चालकाने केला. कार चालकाला पक्षकार न केल्यामुळे दावा फेटाळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली..न्यायालयाने काय म्हटले? -न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजूंचा पुरावा, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, वेतनपत्रके, बँक खाते, कंपनीचे अधिकारी आणि सहकाऱ्यांची साक्ष यांचा विचार करून ट्रकचालक निष्काळजी असल्याचे सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. विवेक यांचे मासिक उत्पन्न ६० हजार ५०० रुपये असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. भविष्यातील उत्पन्नवाढ, अवलंबित्व, कन्सोर्टियम, अंत्यसंस्कार खर्च आदी बाबींचा विचार करून एकूण एक कोटी ४० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई मंजूर करण्यात आली..न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे -- एफआयआरला आव्हान दिले नाही- पोलिस कागदपत्रांना महत्त्व- मोटार अपघात दाव्यात पुराव्याचा निकष वेगळा- अपघात झालेल्या कार चालकाला पक्षकार करणे आवश्यक नव्हते- विमा नसला तरी भरपाईची जबाबदारी कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.