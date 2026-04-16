Pune News : फेरीवाल्यांना शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ; स्थायी समितीचा निर्णय

पुणे - महापालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत तसेच पुनर्वसित फेरीवाल्यांना दिलासा देत नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. यासोबतच परवाना शुल्क भरण्यासाठीही अतिरिक्त कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली..नगरसचिव कार्यालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र विविध अडचणींमुळे अनेक फेरीवाल्यांना या कालावधीत नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परवाना शुल्क भरण्यासाठीही वाढीव कालावधी लागू राहणार असून, फेरीवाल्यांना दिलासा मिळणार आहे..फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, वाढीव मुदतीचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त फेरीवाल्यांनी नोंदणी नूतनीकरण व शुल्क भरण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..उत्पन्नवाढीसाठी संयुक्त समितीमहापालिकेच्या मुख्यसभेने आगामी वर्षासाठी १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थायी समिती सदस्य व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. यात स्थायी समितीमधील श्रीनाथ भिमाले, विशाल धनावडे, संदीप बेलदरे, रूपाली धाडवे, मयूरी कोकाटे, प्रशांत जगताप आणि सुहास टिंगरे यांचा समावेश आहे. तर प्रशासनाकडून आयुक्त, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे खातेप्रमुख यांचा समावेश आहे. करसंकलन सुधारणा, थकबाकी वसुली, नवीन महसूल स्रोतांचा शोध आणि विविध आर्थिक उपाययोजनांचा आढावा घेणे ही या समितीची घेणार आहे.