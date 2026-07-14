Katraj Milk : दूध उत्पादकांना दिलासा; कात्रजकडून खरेदी दरात एक रुपयांची वाढ

कात्रज - पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत गाय आणि म्हैस दुधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. दूध विक्री दरात कोणतीही वाढ न करता ही दरवाढ लागू करण्यात आली असून, नवीन दर ११ जुलै २०२६ पासून अमलात आणण्यात आले आहेत..सध्या दूध, पनीर तसेच इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीत वाढ होत असल्याने उत्पादनासाठी दुधाची मागणी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळावा आणि दर्जेदार दुधाचा पुरवठा वाढावा, या उद्देशाने खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..नवीन दरानुसार, ३.५ टक्के फॅट व ८.५ एसएनएफ असलेल्या गाईच्या दुधाचा खरेदी दर (वरकड खर्चासह संस्थांसाठी) प्रतिलिटर ३८.८० रुपये करण्यात आला आहे. तसेच ६.० टक्के फॅट व ९.० एसएनएफ असलेल्या म्हशीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर ५३ रुपये करण्यात आला आहे..जिल्ह्यातील सर्व दूध उत्पादक शेतकरी आणि संलग्न दूध संस्थांनी स्वच्छ, ताजे व भेसळमुक्त, उच्च दर्जाच्या दुधाचा जास्तीत जास्त पुरवठा संघाकडे करावा, असे आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक मनोज गोपाळ लिमये यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.