Pune Airport : प्रवाशांना दिलासा; पुणे विमानतळावर ‘ग्रीन चॅनेल’, ४० ते ५० मिनिटांची होणार बचत

- प्रसाद कानडेपुणे - आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी पुणे विमानतळावर आता 'ग्रीन चॅनेल'ची व्यवस्था केली आहे. कोणत्याही तपासणीविना प्रवाशांना थेट बाहेर पडता येणार आहे. 'सकाळ'ने यासंबंधी पाठपुरावा केल्यानंतर सीमा शुल्क विभागाने 'ग्रीन चॅनेल'ची व्यवस्था केली..केवळ संशयित आणि गुप्त माहिती मिळालेल्या प्रवाशांचीच सीमा शुल्क विभागाचे अधिकारी तपासणी करतील. परिणामी अन्य प्रवाशांच्या वेळेत आता किमान ४० ते ५० मिनिटांची बचत होणार आहे.पुणे विमानतळावरून केवळ आंतरराष्ट्रीय तीन उड्डाणे सुरू आहे. टर्मिनलवर जागेची मर्यादा असल्याने सीमा शुल्क विभागाकडून 'ग्रीन चॅनेल'ची स्वतंत्र अशी व्यवस्था नव्हती. परिणामी सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना 'रेड चॅनेल' म्हणून जावे लागत असे..यामुळे सर्व प्रवाशांची आणि बॅगांची तपासणी केली जात होती. परिणामी ज्या प्रवाशांना सीमा शुल्क भरावे लागेल, अशी कोणतेही वस्तू नाही. असे प्रवासी स्वयं घोषणा (सेल्फ डिक्लरेशन) देऊन बाहेर पडत आहेत. अशा प्रवाशांच्या वेळेत मोठी बचत होत आहे..'ग्रीन चॅनेल' म्हणजे काय?हा मार्ग अशा प्रवाशांसाठी असतो, ज्यांच्याकडे सीमा शुल्क आकारणीस पात्र (ड्युटीबल) वस्तू नाहीत. प्रवाशांकडे फक्त वैयक्तिक वापरासाठी असलेले सामान, अनुमती मर्यादेतील भेटवस्तू किंवा करमुक्त वस्तू असतात. यात प्रवासी स्वतः जाहीर करतात की, त्यात सीमा शुल्क द्यावे लागेल, अशी कोणती वस्तू नाही.त्यामुळे 'ग्रीन चॅनेल'मधून जाणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी शक्यतो केली जात नाही. अधिकाऱ्यांना जर एखाद्या प्रवाशाचा संशय आला, तर ते तपासणी करू शकतात. मात्र, शक्यतो 'ग्रीन चॅनेल'मधील प्रवाशांची तपासणी केली जात नाही. परिणामी प्रवाशाचा वेळ वाचतो..'ग्रीन चॅनेल'चे नियम (कधी वापरावा?)विहित मर्यादेपेक्षा जास्त सोने किंवा दागिने नाहीत.मर्यादेपेक्षा जास्त परदेशी चलन नाही.व्यावसायिक विक्रीसाठीचे सामान नाही.मर्यादेपेक्षा जास्त दारू किंवा सिगारेट्स नाहीत..प्रवाशांच्या सोयीसाठी आम्ही पुणे विमानतळावर 'ग्रीन चॅनेल'ची व्यवस्था केली. प्रवाशांना 'रेड चॅनेल'मधून जावे लागणार नाही. केवळ संशयित प्रवासी अथवा ज्या प्रवाशांची गुप्त माहिती मिळाली आहे, अशा प्रवाशांचीच तपासणी केली जाईल.- राहुल गलांडे, अतिरिक्त आयुक्त, सीमा शुल्क विभाग, पुणे.