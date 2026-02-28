Pune News : सनसिटीजवळील पुलाचा मुहूर्त अखेर निघाला, पावसाळ्यापूर्वी २६ मे रोजी पुल वाहतुकीसाठी होणार सुरु

पुणे - नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यासह (सिंहगड रस्ता) महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा आनंदनगर येथील सनसिटी ते कर्वेनगरला जोडणाऱ्या पुलाचे काम येत्या दोन महिन्यात पूर्ण होणार आहे. महापौर, महापालिका आयुक्तांनी शनिवारी या पुलाच्या कामाची पाहणी करून आढावा घेतला. त्यानंतर संबंधित पूल पावसाळ्यापूर्वी २६ मे रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले..सिंहगड रस्त्यावरून कर्वेनगर, कोथरूड परिसरात तसेच कोथरुड, कर्वेनगर येथून सिंहगड रस्ता, सातारा रस्ता, कात्रजला जाणाऱ्या नागरिकांच्या सोईसाठी मुठा नदीवर आनंद नगर येथील सनसिटी ते कर्वेनगर दरम्यान पुलाच्या कामास सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुरुवात झाली. मागील अडीच वर्षांपासून पुलाचे काम सुरु आहे.त्यानुसार, कर्वेनगरकडील बाजुला खांब, गर्डर टाकण्याचे तसेच पोहोच रस्त्याचे काम झाले आहे. तर, सनसिटीकडील बाजुच्या खांबांच्या उभारणीचे काम सध्या सुरु आहे. आगामी तीन महिन्यात उर्वरित कामही पूर्ण केल्यानंतर पुल वाहतुकीसाठी एप्रिल-मे महिन्यात पुल सुरु करण्यात येणार असल्याचे वृत्त "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते..दरम्यान, महापौर मंजूषा नागपुरे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शनिवारी पुलाच्या कामाची पाहणी केली. पुलाच्या उर्वरित कामाचा आढावा घेतला. यावेळी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, विशेष प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे, पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांच्यासह स्थानिक नगरसेवक, महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..संबंधित पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करून पावसाळ्यापूर्वी २६ मे रोजी हा पुल वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. तत्पूर्वी सनसिटी व वारजेकडील बाजूच्या रस्त्यांमधील अडथळे दूर व रस्ता रुंदीकरण करून एकसलग रस्ता उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानंतर, या पुलावरील वाहतूक सुरु केली जाणार असल्याची माहिती विशेष प्रकल्प विभागाकडून देण्यात आली..पुलामुळे होणारे फायदे- सिंहगड रस्ता, राजाराम पुल, कर्वेनगरमधील वाहतुकीचा ताण कमी होणार- महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार- सिंहगड रोड ते कोथरूड दरम्यानच्या प्रवासासाठी कमी वेळ लागणार- अपघात, वाहतूक कोंडीच्या समस्येपासून सुटका होणार- विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिकांसह रहिवाशांचा प्रवास होणार सहजसोपा.सनसिटी जवळील पुलाची वैशिष्ट्ये- पुलाची एकूण लांबी - २७५ मीटर- पुलाची रुंदी - ३० मीटर- दोन्ही बाजूस असलेल्या मार्गिका - प्रत्येकी ३- पुलावरील पदपथाची रुंदी - २ मीटर- नागरिकांसाठी बसण्यासाठीची व्यवस्था - ३ मीटरपुलाच्या कामासाठी येणारा खर्च - ३२ कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.