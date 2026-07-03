Khadakwasala Dam Water : पुणेकरांसाठी दिलासादायक! खडकवासला धरण साखळीत पाणी वाढले; पाणलोट क्षेत्रात पावसाने धरला जोर

पुणे - खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या आठवड्याभरात पावसाने जोर धरला आहे. पानशेत आणि वरसगाव धरणांच्या जलाशयात गेल्या ३६ तासांत ०.१४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची भर पडली असून, पाणीकपातीला तोंड देणाऱ्या पुणेकरांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे..पानशेत आणि वरसगाव धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात आज सकाळी सहा वाजेपर्यंत प्रत्येकी ३१ मिलीमीटर, तर टेमघर येथे ४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. टेमघरला आज दिवसभरातही ३५ मिलिमीटर पाऊस पडला असून, अन्य तीन धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाच्या सरी कोसळल्या. गुरुवार (ता. २) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत चारही धरणांतील एकूण पाणीसाठा ३.८१ टीएमसी झाला आहे. यामध्ये खडकवासला ०.३०, पानशेत १.८९ आणि वरसगावमध्ये १.६३ टीएमसी पाणीसाठा जमा झाला आहे. टेमघरमध्ये अद्याप उपयुक्त पाणीसाठा जमा होण्यास प्रारंभ झालेला नाही..शहरात गेल्या पंधरवड्यापासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या १० वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, यंदाचा ३.८१ टीएमसी (१३ टक्के) साठा पाचव्या क्रमांकावर आहे. २०१६, २०१९ आणि २०२२ मध्ये या कालावधीत तीन टीएमसीपेक्षा कमी साठा होता. २०२५ मध्ये याच दिवशी सर्वाधिक १४.९० टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.