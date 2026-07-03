पुणे

Khadakwasala Dam Water : पुणेकरांसाठी दिलासादायक! खडकवासला धरण साखळीत पाणी वाढले; पाणलोट क्षेत्रात पावसाने धरला जोर

खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या आठवड्याभरात पावसाने जोर धरला आहे.
Khadakwasala Dam Water

Khadakwasala Dam Water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या आठवड्याभरात पावसाने जोर धरला आहे. पानशेत आणि वरसगाव धरणांच्या जलाशयात गेल्या ३६ तासांत ०.१४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची भर पडली असून, पाणीकपातीला तोंड देणाऱ्या पुणेकरांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे.

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