Water Shortage : पुणेकरांना उन्हाळ्यात दिलासा! शहरात ३१ मे पर्यंत तरी पाणी कपात नाही

पुणे - मुंबई महापालिकेने पाणी कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर पुणे महापालिका पाणी कपातीबाबत नेमका काय निर्णय घेणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. अखेर ३१ मे पर्यंत तरी पुणे शहरात पाणी कपात करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी मंगळवारी घेतला. त्यामुळे पुणेकरांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे. मे महिन्यानंतर धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा व हवामान खात्याचा अंदाज याचा विचार करून पुढील निर्णय महापालिका घेणार आहे..मागील वर्षी पावसाने लवकरच हजेरी लावली होती, यंदा मात्र पावसाळा लांबण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. त्यामुळे पिण्याचे व आवर्तनाच्या पाण्याचे सुक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व महापालिका व जिल्हा प्रशासनांना दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी मंगळवारी पाटबंधारे विभागाची बैठक घेतली. यावेळी आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, खडकवासला विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख , उपअभियंता मोहन भदाने यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी, पक्षाचे गटनेते आदी उपस्थित होते..पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमध्ये ९.५८ टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत हा पाणीसाठा अधिक आहे. महापालिका दररोज १५५० दशलक्ष लिटर पाणी उचलते. त्यानुसार महापालिका दर महिन्याला १.६५ टीएमसी पाणी धरणातून घेते. जलसंपदा विभागाच्या सूचनेनुसार आता महापालिकेला ०.२७५ टीएमसी इतकी पाणीकपात करावी लागणार आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा जादा पाणीसाठा शिल्लक आहे..यंदाच्या मॉन्सूनवर अल निनो व आयओडीचा प्रभाव आहे, त्यामुळे पाऊस कमी होण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. त्यानुसार खडकवासला विभागाचे कार्यकारी देशमुख यांनी महापालिकेला याबाबत महिन्याच्या उचलण्यात येणाऱ्या पाणी कोट्यात १५ टक्के पाणीकपात करावी लागेल, अशी भूमिका मांडली. मात्र महापौर नागपुरे यांनी पाणी कपात रद्द करण्याचे आदेश दिले..'पाण्यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. त्यामध्ये पाणी कपात करण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. मात्र शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या चारही धरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत हा साठा जास्त असल्यामुळे ३१ मे पर्यंत पाणी कपात होणार नाही. त्यानंतर धरणातील पाणीसाठा व हवामान खात्याचा अद्ययावत अंदाज याचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.'- मंजूषा नागपुरे, महापोर