Pune Rain : धरण क्षेत्रात दिलासादायक वातावरण! पानशेत, वरसगाव-टेमघरमध्ये पावसाची हजेरी

खडकवासला - खडकवासला धरण साखळीतील पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरण क्षेत्रात मंगळवारी सकाळपासून पावसाने हजेरी लावल्याने धरण परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पावसामुळे धरण साठ्यात वाढ झालेली नसली तरी, पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना नागरिकांना या पावसामुळे दिलासा मिळाला आहे..खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत पानशेत येथे १७ मिलिमीटर, वरसगाव येथे १८ मिलिमीटर तर टेमघर येथे ४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.मात्र, खडकवासला धरण परिसरात आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत पाऊस झाला नाही. रिमझिम किरकोळ सरी पडल्या. परंतु रविवारी (दि. २१) खडकवासला धरण परिसरात अवघ्या एका तासात ३० मिलिमीटर पाऊस झाला होता..खडकवासला धरणात २३.४८ टक्के म्हणजे ०.४६ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पानशेत धरणात १७.६३ टक्के (१.८८ टीएमसी) तर वरसगाव धरणात ११.६७ टक्के (१.५० टीएमसी) पाणीसाठा आहे. टेमघर धरण कोरडे झालेले आहे.सध्या खडकवासला धरण साखळीमध्ये नवीन पाण्याची आवक झालेली नसली, तरी पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर परिसरात सुरू झालेला पाऊस कायम राहिल्यास पुढील काही दिवसांत धरणांच्या पाणीसाठ्यात समाधानकारक वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुणेकरांसाठी ही दिलासादायक आणि आनंदाची बाब ठरत आहे..'खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणांमध्ये मिळून गेल्या वर्षी आजच्या दिवसअखेर मुसळधार पावसामुळे १०.४४ टीएमसी (३५.८३ टक्के) पाणीसाठा जमा झाला होता. मात्र यंदा आजअखेर केवळ ३.८४ टीएमसी, म्हणजेच १३.१६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार हा उपलब्ध साठा ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरायचा आहे. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने आणि पुरवून वापर करणे आवश्यक आहे. धरण क्षेत्रात सुरू झालेल्या पावसामुळे आगामी काळात पाणीसाठ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.'- किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.