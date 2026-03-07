Nitin Gadkari : पुण्यातील बाजारपेठा शहराबाहेर स्थलांतरित करा; नितीन गडकरी यांचा सल्ला

पुणे, मार्केट यार्ड - ‘पुण्याच्या शेजारून रिंगरोड जात आहे, या मार्गाशेजारी व्यापार, उद्योगांसाठी जागा आरक्षित करून ठेवा. शहरातील बाजारपेठ त्या भागात स्थलांतरित झाल्यानंतर पुण्यातील वाहतूक कोंडी, प्रदूषणाचा प्रश्न कमी होईल. लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती असेल तर हे होऊ शकते. मी नागपूरमध्ये करून दाखवले आहे,’ असा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महापौर मंजूषा नागपुरे यांना दिला..दि पूना मर्चंट चेंबरतर्फे व्यापार महर्षी दिवंगत उत्तमचंदजी ऊर्फ बाबा पोकर्णा यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिल्या जाणाऱ्या आदर्श व्यापारी उत्तम पुरस्काराचे वितरण गडकरी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते..केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ, महापौर नागपुरे, चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, सचिव ईश्वर नहार, सहसचिव आशिष दुगड, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, राजेश शहा, वालचंद संचेती, नवीन गोयल, समन्वय समितीचे अध्यक्ष श्याम लढ्ढा यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी उज्वल पगारिया, संजय ऊर्फ गोविंद चितळे, सुनील नहार, जयभगवान गोयल, वीरल पटेल आणि ज्येष्ठ पत्रकार राहुल खळदकर यांचा सन्मान करण्यात आला..गडकरी म्हणाले, ‘पुण्यात वाहतूक कोंडी, प्रदूषण वाढत आहे. पुढील तीन महिन्यांत पुण्याच्या चारीही बाजूंना ५० हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे सुरू करणार आहे. त्यामुळे रिंगरोडच्या शेजारी गोडावून सुरू करावीत. तेथे हार्डवेअर, जुन्या वाहनांची विक्री, भुसार बाजार यासह अन्य व्यवसाय, उद्योग स्थलांतरित करावेत.’ इराणला गेले असताना मिसाइल डागल्याचा किस्साही गडकरी यांनी या वेळी सांगितला..मोहोळ म्हणाले, ‘दि पूना मर्चंट चेंबरसोबत अनेक संस्था, कुटुंब जोडली गेली आहेत. चेंबरची ओळख केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नाही, तर सामाजिक क्षेत्रात मोठे योगदान आहे.’नागपुरे म्हणाल्या, ‘पुण्यासाठीचे मोठे प्रकल्प मार्गी लावले जातात. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री सक्षम आहेत. कचरा समस्येसह अन्य समस्या सोडवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी मदत करावी.’.हाच खरा राष्ट्रवाद‘भविष्यात ज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे व्यवसायात आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात निर्यात वाढवणे आणि आयात कमी करणे हाच सर्वांत मोठा राष्ट्रवाद आहे. आपल्याकडे उपलब्ध असलेली साधने व तंत्रज्ञान यांचा वापर करून उद्यमशीलता वाढवली पाहिजे,’ असे गडकरी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.