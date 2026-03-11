Sukhdev Chormale : ऑफिस बॉय ते सभापती; दौंडच्या सुखदेव चोरमले यांचा प्रेरणादायी प्रवास

खुटबाव - खामगाव (ता. दौंड) येथे पंधरा वर्षांपूर्वी ऑफिस बॉय म्हणून काम करणारे सुखदेव चोरमले हे दौंड पंचायत समितीचे सभापती झाले आहेत. कंपनी क्षेत्रामध्ये ऑफिस बॉय, सुपरवायझर, मॅनेजर, डायरेक्टर, असा प्रवास करत त्यांनी सभापतिपदाला गवसणी घातली आहे..खामगावचा लाडका सुखदेव सभापती झाला, अशी भावना खामगाव ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे ६३ वर्षांच्या पंचायत समितीच्या कार्यकाळात इतिहासामध्ये खामगावला पहिल्यांदा ३८ वर्षीय सुखदेव यांच्या रूपातून सभापतिपद मिळाले आहे.सुखदेव यांचे वडील सोनबा चोरमले यांनी २५ वर्षापूर्वी ऊस तोडणी कामगार, मेंढ्या वळणे, ट्रॅक्टर चालवणे ही कामे केली, तर आई हौसाबाई यांनी बकरी वळणे, खुरपणी, ऊस लागवड ही कामे केली. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सन २०१५मध्ये राजकारणात प्रवेश केला..वयाच्या २७ व्या वर्षी ग्रामपंचायत सदस्य झाल्यानंतर सुखदेव चोरमले यांची उपसरपंचपदी निवड झाली. त्यानंतर तांबेवाडी सोसायटीचे संचालक व अध्यक्षपद मिळवले. त्यानंतर सन २०२१मध्ये दुसऱ्यांदा विक्रमी मतांनी ग्रामपंचायत सदस्य झाले.नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये आमदार राहुल कुल यांनी त्यांना उमेदवारी दिली. संधीचे सोने करत ते १००० मतांनी विजयी झाले. १४ पैकी आठ सदस्य भाजपचे निवडून आल्याने सुखदेव हे सभापतिपदाचे उमेदवार ठरले. निवडीनंतर खामगाव ग्रामस्थांनी विजयी मिरवणूक काढली. त्यात खामगाव अक्षरशः गुलालाने न्हाऊन निघाले..अल्पभूधारक असणाऱ्या आमच्या कुटुंबाची बकऱ्यांमुळे भटकंती असायची. दोन मुलींच्या मध्ये सुखदेवचा जन्म झाला. सर्वांना सुख देईल म्हणून त्याचे नाव माझ्या आईने सुखदेव ठेवले. आज आमचे स्वप्न सत्यात उतरले आहे.- हौसाबाई चोरमले, आई.दौंड तालुक्याचा सभापती होणे स्वप्नवत आहे. मिळालेले यश हे खंबेश्वर देव व खामगाव ग्रामस्थांना समर्पित करतो. आमदार राहुलदादा कुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली दौंड तालुक्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहणार आहे.- सुखदेव चोरमले, सभापती, दौंड पंचायत समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.